Ford en Volkswagen kondigen verdere samenwerking aan

In januari werd bekend dat Ford en Volkswagen gaan samenwerken op het gebied van bedrijfsauto’s, maar ook als het gaat om autonome en elektrische auto’s.

Waar de samenwerking op bedrijfsauto-gebied destijds al aardig in kannen en kruiken was, ging het bij de autonome en elektrische voertuigen eerder om een intentieverklaring. De verwachting is dan ook dat beide autogiganten juist over dat gedeelte van de alliantie nader in detail treden in de persconferentie van vandaag, die vanaf 14u Nederlandse tijd vanuit New York zal worden uitgezonden.

Meer weten we officieel niet, maar speculeren kan altijd. Reuters noemt als mogelijkheid dat Volkswagen gaat investeren in Argo AI, een door Ford overgenomen bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie van een soort die toepasbaar moet zijn in autonome auto’s. Volkswagen zou volgens insiders in totaal 2 miljard willen investeren in de deal met Ford.

De ontwikkeling van met name zelfstandig rijdende auto’s is zo duur, dat autofabrikanten zich de laatste tijd steeds vaker genoodzaakt zien om de samenwerking met een concurrent aan te gaan. Dat concurrenten elkaar daarbij niet schuwen, wordt niet alleen bewezen door Ford en Volkswagen, maar ook door bijvoorbeeld BMW en Daimler.