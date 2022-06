Ford Electric SuperVan: knotsgekke 2.000 pk sterke bus

Ford heeft tijdens het Goodwood Festival of Speed het doek getrokken van misschien wel zijn meest krankzinnige creatie in jaren. Dit is de Ford Pro Electric SuperVan, een doorgesnoven elektrische bestelbus die dankzij een 2.000 pk sterke elektrische aandrijflijn in minder dan twee seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h zoemt.

2022 is het jaar waarin Ford een nieuw hoofdstuk toevoegt aan het volledig gestoorde boek dat SuperVan heet. In hoofdstuk vier maken we kennis met de Ford Pro Electric SuperVan, een gevaarte dat geheel volgens traditie lijkt op een Transit en een heftige berg vermogen biedt. Een groot verschil: de Ford Pro Electric SuperVan is helemaal elektrisch.

De Ford Pro Electric SuperVan heeft vier elektromotoren die samen een duizelingwekkend vermogen van 2.000 pk naar de wielen sturen. Volgens Ford zoemt de knotsgekke bus daarmee in minder dan 2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Dat is rapper dan nagenoeg elke hypercar. Dankzij een vrolijke digitale tekening - zie hieronder - weten we ook welk geluid de Electric SuperVan tijdens het rijden maakt: 'Whiiiirrrrr'. In de bodem van het op het chassis van de nieuwe E-Transit Custom gebaseerde gevaarte ligt een 50 kWh accu, een pakket dat ongetwijfeld snel leeg is als je de Electric SuperVan op z'n falie geeft. Ford heeft de Electric SuperVan overigens niet helemaal zelf ontwikkeld. Voor de creatie van de ruimtelijke bliksemschicht heeft Ford Pro de hulp ingeroepen van zowel Ford Performance als rally- en racespecialist Stard. Zaken als het onderstel en de remmerij zijn natuurlijk afgestemd op het intense vermogen.

Natuurlijk komt er geen reguliere productieversie van de Electric SuperVan. Het met intens spoilerwerk, enorm uitgebouwde wielkasten en heftig racerubber overladen racemonster dient puur om te laten zien wat er in theorie allemaal mogelijk is. Daarnaast hoopt Ford er ongetwijfeld extra aandacht op de nog op de markt te brengen elektrische E-Transit Custom te vestigen. Aan de voorzijde heeft de Electric SuperVan van Ford Pro - de bedrijfswagenafdeling van Ford - net als het origineel een over de hele breedte lopende lichtbalk. In het gestripte binnenste van de Electric SuperVan vinden we een groot verticaal georiënteerd display op de plek waar je normaliter de middenconsole verwacht. De doorgeslagen Transit is in de standen Road, Track, Drag, Drift en zelfs Rally te zetten. Er is zelfs een Eco-modus van de partij om het elektrisch verbruik zo ver mogelijk terug te dringen en Ford rust de bus uit met Lanch Control en zelfs met een snelheidsbegrenzer voor in de pitstraat.

In 1971 schoof Ford de eerste SuperVan naar voren, een gestoord gevaarte met de koets van de toen actuele Transit maar met het chassis en de ruim 400 pk sterke 4.9 V8 racemotor van de Ford GT40 (foto 22). Die SuperVan vond dertien jaar later opvolging in de SuperVan 2 (foto 23 en 24), een Transit met een glasvezel koetswerk dat leek op dat van de Transit met eronder een Groep C-raceauto met een 3.9 V8 van Cosworth. De SuperVan 3 (foto 25 en 26) volgende in 1995 die technisch op de SuperVan 2 was gebaseerd maar die leek op de toen actuele Transit. De 3.9 V8 werd echter vervangen door een uit de Formule 1 afkomstige 650 pk sterke 3.5 V8 van Cosworth.