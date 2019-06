Ford Edge van Nederlandse prijslijst geschrapt

De WLTP lijkt een nieuw slachtoffer te hebben geëist, want Ford Europe haalt namelijk een flinke bezem door de Europese bestellijsten van de Edge. Slecht nieuws voor Nederland, want de SUV verdwijnt uit onze showrooms.

Automotive News Europe sprak met de Europese afdeling van Ford en kreeg van hen te horen dat de Edge nog maar op zeven Europese markten leverbaar is. De gelukkige landen waar klanten voortaan nog wel voor een Edge bij de dealers kunnen aankloppen, zijn Duitsland, Italië, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, België en verrassend genoeg Roemenië. Volgens Ford zijn deze landen tot nu toe goed voor 82 procent van alle Europese verkopen. Verbazingwekkend genoeg trekt Ford de stekker wel uit de Edge-verkoop in Groot-Britannië: het Europese land waar Ford over het algemeen de meeste auto’s aan de man brengt.

Ford haalde in 2016 de huidige Edge naar ons continent en hoopte jaarlijks 25.000 tot 30.000 nieuwe exemplaren op de Europese weg te krijgen. Een doelstelling die volgens JATO Dynamics nooit werd gehaald. De Edge, die in Europa enkel als diesel leverbaar was, werd in Nederland de afgelopen drie jaar slechts 123 keer verkocht. De teller dit jaar staat op drie exemplaren. Het schrappen van veel Europese landen is opmerkelijk te noemen, gezien wij recent nog de gefacelifte Edge ontmoetten tijdens een eerste rijtest.

We zijn nog in afwachting van Ford Nederland om een reactie, maar de Edge is ondertussen al uit de Nederlandse configurator verdwenen.