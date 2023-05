Ford E-Tourneo Courier is compacte elektrische pakezel

Vorige maand trok Ford het doek van de nieuwste generatie van zijn kleinste besteller: de Ford Transit Courier. Zoals verwacht komt daar ook weer een Tourneo geheten personenversie van en die zien we hier, de gloednieuwe en volledig elektrische Ford E-Tourneo Courier.

In grote lijnen lijkt de E-Tourneo Courier natuurlijk op de E-Transit Courier, maar Ford heeft er werk van gemaakt om die laatste niet zomaar als tot personenauto omgetoverd busje neer te zetten. Daarvoor zorgen bijvoorbeeld de zwart gespoten raamstijlen en de contrasterende dakkleur. Ook zien we de E-Tourneo Courier hier met dakdragers, onderaan de voor- en achterbumper zit een soort skidplate en hij heeft donkere kunststof sierdelen om de wielkastranden. Al met al oogt de E-Tourneo Courier wat meer 'aangekleed' dan de E-Transit Courier.

44 procent ruimer

In het interieur van de Ford E-Tourneo Courier oogt het, nog wat meer dan aan de buitenkant, bekend van de E-Transit Courier. We zien ook hier een dashboard dat op sommige plekken wat overeenkomsten vertoont met de cockpits van de Fiesta en Puma. De Ford E-Tourneo Courier heeft net als zijn bestelbroer standaard een fors paneel op het dashboard met daarin een 12-inch digitaal instrumentarium en daarnaast een even groot infotainmentscherm, waarop Sync4 draait en ook Android Auto en Apple CarPlay werkt.

Op de tweede zitrij is plaats voor drie personen op een bank die in 60:40-verhouding neerklapbaar is. Hoeveel bagageruimte daarachter precies beschikbaar is, al dan niet met de bank neergeklapt, meldt Ford nog niet. Wel zou het 44 procent meer zijn dan in de vorige Tourneo Courier, dus dan komen we uit op zo'n 1.000 liter met de bank omhoog, maar pin ons daar niet op vast. In elk geval zijn er op tal van plekken ook weer extra opbergvakjes te vinden, waaronder (en dat is natuurlijk nieuw voor de Tourneo Courier) onder de motorkap. Daar zit een frunk waar 44 liter aan ruimte te benutten is.

Technische geheimen

Onder de motorkap vind je immers geen brandstofmotor en het is ook maar de vraag of de Tourneo Courier hier überhaupt nog met brandstofmotoren leverbaar wordt of dat het bij deze E-Tourneo Courier blijft. Wat-ie kan? Ford is daarover net als bij de E-Transit Courier nog enigszins geheimzinnig, waarschijnlijk omdat de twee hun basis delen met de aanstaande elektrische Ford Puma en Ford dan pas alle geheimen prijs wil geven. Wel is bekend dat ook hier een 136 pk sterke elektromotor de aandrijving verzorgt, je in 10 minuten 87 km actieradius kunt bijladen en in minder dan 35 minuten van 10 naar 80 procent volladen mogelijk moet zijn. In de tweede helft van volgend jaar gaat de Ford E-Tourneo Courier in productie en nog dat jaar komt-ie bij de Nederlandse dealer te staan.