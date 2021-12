Ford Crown Victoria (2011) - In het Wild

De Ford Crown Victoria is in Nederland zeer zeldzaam en toch zullen velen direct weten wat het is als ze er eentje spotten. De 'Crown Vic' is immers bij ons vooral bekend geworden als 'de politieauto uit de VS'. Deze witte lijkt dat ooit ook geweest te zijn.

Wellicht schrik je enigszins van het bouwjaar, maar het klopt toch echt. Deze Crown Victoria komt uit 2011. Het is daarmee één van de laatsten die gebouwd is, want in 2012 viel na maar liefst 15 jaar het doek voor de Crown Victoria. De staat van dit exemplaar helpt niet echt mee bij een juiste inschatting van zijn leeftijd maken. Echt een nette is het immers niet. Wel is het heel tof dat-ie in Nederland is en hij verdient een warm welkom, zeker aangezien deze er pas twee maanden is! We danken Berend Lemkes voor het toesturen van de foto's.

Het kan er natuurlijk opgezet zijn, maar het zoeklicht boven de linker zijspiegel is een hint dat we hier met een voormalige interceptor van de Amerikaanse politie van doen hebben. Ook de wielen passen daar perfect bij. De rechthoekige uitsparingen in de voorbumper horen ook bij dat verhaal: daar was oorspronkelijk de bull bar op de neus van de auto bevestigd.

Wie iets op zijn geweten had en deze auto in zijn achteruitkijkspiegel zag, kon zich maar beter bergen. Al had je aan een vlotte auto misschien ook al genoeg om te ontkomen. Echt een scheurmonster is de net geen 2 ton zware Crown Victoria namelijk niet. Een maar liefst 4,6-liter grote V8 met in dit geval een vermogen van 253 pk stuwt 'm in zo'n 8,5 seconden van 0 naar 100 km/h. De Crown Vic's waren echter voor hun formaat wel betrekkelijk wendbaar en uiteraard was het qua comfort voor de agenten ook goed toeven als ze er de hele dag mee de weg op moesten. Dat is ook wat waard.

Duizenden van deze Crown Victoria's zijn als politieauto gebruikt in de loop der jaren. De twee generaties ervoor droegen overigens ook al regelmatig een politiepak. Voor zover bekend rijden er nu geen Crown Victoria's meer rond als politieauto in de VS, eerder dit jaar en vorig jaar namen grote politiekorpsen afscheid van hun laatste Crown Vics.