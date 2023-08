Ford Bronco Raptor niet voor Europa? Manhart lost het op

Het Duitse Manhart is de laatste jaren lekker divers bezig. Greep het laatst nog een Lancia Delta bij de kladden en legde het een Alpina-motor in een BMW M3, verplaatst het nu zijn aandacht naar een modern Ford-product: de Bronco. Dat model is in de Verenigde Staten al even op de markt, maar gaat op de niet al te lange termijn ook in Europa in de verkoop. Op ons continent komt-ie er echter niet als extra potente Raptor, een 405 pk sterke variant met een 3-liter motor. Europese Ford-klanten kunnen de Bronco slechts met een 2,7-liter groot en 335 pk sterk blok kopen.

Is dat teleurstellend? Dat laten we in het midden, maar we kunnen wel melden dat Manhart een oplossing heeft voor het 'gebrek' aan vermogen van het 2,7-blok. De Duitse tuner pompt dat namelijk op tot 421 pk en 680 Nm koppel, met dank aan nieuwe down pipes, een ander uitlaattraject en aangepaste koeling. Manhart geeft weer dat een belangrijk deel van zijn klandizie in het Midden-Oosten woont, vandaar dat het van de koeling van de BC 400 - zoals de creatie heet - een prioriteit maakte.

Met de buitenkant van de auto sprongen de Duitsers echter opvallend subtiel om, vooral gezien ze in het Midden-Oosten doorgaans wel houden van een beetje opvallen. De creatie is weliswaar knalgeel, maar heeft niet zulke kloeke wielkastranden of off-road-accessoires als de Raptor van Ford zelf. Wel staat-ie op 22-inch lichtmetaal, waarachter Manhart grotere remmen monteerde. Staat de BC 400 jou zo wel aan? Dan moet je vermoedelijk wel snel zijn; Manhart zegt tien exemplaren van de auto te gaan maken.