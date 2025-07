Ford Bronco nu ook elektrisch met 650 kilometer bereik

De ene Ford is de andere niet en zo is ook de ene Ford Bronco bij lange na niet hetzelfde als de ander. Dat is momenteel al het geval en het verschil tussen de Fords Bronco wordt alleen maar groter. Maak kennis met de Ford Bronco New Energy!

Zeg je Ford Bronco, dan zeg je naast O.J. Simpson vast ook iets als 'ruige offroader'. De Ford Bronco keerde in 2021 in twee smaken terug naar autoland. Er is een ruige drie- of vijfdeurs offroader die enkel als 335 pk krachtige vijfdeurs ook in Nederland wordt geleverd én een aanzienlijk gematigder model. Die heet Ford Bronco Sport en wordt hier niet aangeboden. De Bronco Sport is een cross-over SUV-achtige op het platform van de hier wél geleverde Kuga. In China is er nu ook een elektrische Ford Bronco en die heeft weer niets met de Bronco en Bronco Sport te maken.

Maak kennis met de Ford Bronco New Energy, een creatie van het samenwerkingsverband dat Ford in China met Jiangling Motors heeft. De Ford Bronco New Energy is 5,03 meter lang, 1,96 meter breed en 1,82 meter hoog en 1,96 meter breed. Hij komt met een volledig elektrische aandrijflijn én krijgt een variant met range extender. De volledig elektrische variant heeft op de achteras een 275 pk sterke elektromotor en op de vooras een 177 pk sterk exemplaar. De accu heeft een capaciteit van maar liefst 105,4 kWh. Die combinatie levert de SUV een bereik op van 650 kilometer. Let wel: volgens de Chinese CLTC-methode. Het wagengewicht bedraagt een bepaald niet malse 2.650 kilo. Oef.

De variant met range-extender heeft een 43,7 kWh accu en een 150 pk sterke 1.5. Deze versie - feitelijk een plug-in hybride - schopt het tot een totale actieradius van 1.220 kilometer.

Beide varianten van de Ford Bronco 'New Energy' verwachten we niet in Nederland.