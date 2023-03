Ford Bronco: met 335 pk sterke V6 naar Nederland

De Ford Bronco komt naar Nederland. Dat was bekend. Nu weten we ook in welke vorm én wanneer. De Ford Bronco heeft in Nederland altijd een dik 330 pk sterke zescilinder en is al vanaf het tweede kwartaal op Nederlands grondgebied te vinden.

Medio vorig jaar kondigde de Europese tak van Ford aan dat het de Bronco ook naar ons deel van de wereld zou halen. De in de Verenigde Staten niet aan te slepen Ford Bronco wist bij de Nederlandse importeur bevestigd te krijgen dat de Bronco ook naar Nederland komt. In de Verenigde Staten is de Bronco er als drie- en als vijfdeurs. De kortere driedeurs gaat aan de neus van de Nederlandse consument voorbij, maar de met retrodesign overladen vijfdeurs die net als z'n kortere boroertje ook een verwijderbare hardtop en uitneembare portieren heeft - komt wél onze kant op. Leuk weetje: volgens Ford duurt het verwijderen van de portieren slechts acht minuten.

In de Verenigde Staten is de Ford Bronco leverbaar met een 2,3-liter grote Ecoboost viercilinder die 304 pk levert, maar er staan ook twee V6'en op de leveringslijst. De eerste is een 335 pk sterke 2.7 Ecoboost V6, de tweede een 3.0 V6 die ruim 400 pk levert en die in de Bronco Raptor ligt. De vierpitter komt niet naar Nederland en ook de 3.0 V6 komt - tot Ford besluit de Bronco Raptor ook naar ons land te halen - ook niet in Nederland beschikbaar. Dat betekent dat de Ford Bronco in Nederland straks altijd een 335 pk en 563 Nm sterke 2.7 V6 met twee turbo's heeft die is gekoppeld aan een tientraps automaat. Bepaald niet misselijk.

De Ford Bronco komt slechts in een handjevol Europese landen op de markt en wordt er ook nog eens in een gelimiteerde oplage verkocht. De Ford Bronco komt in twee smaken: Outer Banks en Badlands. Die laatste uitvoering is de voor ruiger offroadwerk uitgedoste versie. Zo heeft de Outer Banks een elektronisch bediende tussenbak met twee verzetten en heeft de Badlands een sperdifferentieel en zijn zelfs de stabilisatorstangen aan de voorzijde elektronisch los te koppelen voor een maximale wieluitslag.

Overigens zijn niet alleen de portieren en de hardtop relatief eenvoudig te verwijderen. Ook de grille en bumper kunnen gewisseld worden voor andere exemplaren. De wielkastranden kunnen eveneens eenvoudig gedemonteerd worden. Handig voor als je in het terrein (of gewoon voor de deur) een verkeerde inschatting hebt gemaakt een schade hebt opgelopen. De Bronco Badlands heeft daarnaast speciale dempers van Bilstein. De Broncos staan standaard op 17-inch wielen met daaromheen offroadrubber en is tegen meerprijs met beschermplaten voor onder meer de motor, transmissie, tussenbak en brandstoftank te bestellen. De altijd vierwielaangedreven Bronco heeft afhankelijk van de uitvoering zeven rijmodi, waaronder specifiek op offroadgebruik afgestemde standen waaronder Mud/Ruts, Sand en Baja.

Dee prijzen van de Ford Bronco volgen in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie die in het tweede kwartaal plaatsvindt. Een prijspakker wordt de Bronco natuurlijk niet. De Outer Banks noteert immers een CO2-uitstoot van 319 g/km achter zijn naam en de Badlands blaast zelfs 332 gram CO2 per kilometer de lucht in. Hallo bpm.