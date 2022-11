Ford Bronco II (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Ford Bronco is een van de iconen van de Amerikaanse auto-industrie. Tussen 1965 en 1996 bracht het merk vijf generaties van de offroader uit, maar de auto die we hier aanprijzen behoort niet tot een van die vijf. Dat zit zo: van 1984 tot en met 1990 vond Ford ruimte om - naast de gewone - een kleiner broertje van de Bronco op de markt te brengen. Die droeg de naam Bronco II en daarvan schittert er vandaag eentje hier. De II kreeg - althans als benzinegestookte versie - slechts zescilinders onder zijn kap, waar volvette Bronco's destijds ook verkrijgbaar waren met V8'en.

De krachtbron betreft een 2,9-liter grote V6 die in de basis hetzelfde is als de zescilinders die onder meer in de Europese Ford Sierra geleverd werden. In de Bronco II levert het blok 143 pk. Dit exemplaar heeft een handgeschakelde versnellingsbak met vier versnellingen en een overdrive, die zich laat bedienen door de uit de kluiten gewassen pook die naast de bedieningshendel voor de vierwielaandrijving uit de Bronco-bodem steekt. Combineer het vermogen met een wagengewicht van bijna 1.600 kg en de aangeboden Bronco II zal bepaald geen snelheidsduivels aanspreken. Charmant is de auto echter wel degelijk.

Bronco-bruin

Het nog in verbazingwekkend goede staat verkerende interieur past prachtig bij de buitenkant van de Bronco, die er als geheel - ook onder de motorkap - nog puik uitziet. De bruintinten vliegen je aan zowel buiten- als binnenzijde tegemoet, waardoor je je in de Ford heel goed in de jaren-80 kunt wanen terwijl je van behoorlijke hoogte uitkijkt over het Nederlandse wegennet en rustig aan voort tokkelt. Het lijkt erop dat je, als je deze auto koopt, de eerste Nederlandse eigenaar bent die dat zal doen. Volgens de kentekengeschiedenis had de auto, die in 2020 naar Nederland kwam, hier tot dusver namelijk slechts autobedrijven als eigenaar.

Voor slecht werkende techniek als het gevolg van weinig gebruik hoef je volgens de aanbieder echter niet te vrezen. De verkopende partij in het Brabantse Made geeft weer dat de auto 'echt goed' rijdt en schakelt. Daarbij hoef je ook niet bang te zijn voor al te hoge belastingtarieven, want de auto stamt van vóór 1988 en komt dus in aanmerking voor het kwarttarief. Ook fijn: de apk is nog geldig tot half 2024.

Wat dat dan moet kosten? Wel, de vraagprijs is met €13.500 best te overzien. Vooral omwille van de staat van de auto, die past bij de relatief maagdelijke stand van de mijlenmeter: 97.623, oftewel 157.022 kilometers. Ben jij degene die er daar nog flink wat bij op gaat zetten?