Ford brengt Expedition King Ranch terug

Ford brengt in de VS een afgeladen topversie van de Expedition terug, de King Ranch. Er is meer body-on-frame-nieuws, want we weten inmiddels ook wat de Super Duty mag trekken. Tipje van de sluier: het is veel.

De Expedition is in Europa niet (meer) bekend, maar geldt in de VS al jaren als één van de vaste waarden binnen het segment van de allergrootste SUV’s. Fords antwoord op de Chevrolets Tahoe en Suburban loopt in zijn huidige vorm sinds 2017 mee en heeft net als altijd een luxueus broertje in de vorm van de Lincoln Navigator. Dat betekent echter niet dat het in de Ford behelpen is, want ook de Expedition kan helemaal worden afgeladen met luxe.

Vanaf nu doet Ford er zelfs nog een schepje bovenop, want met de nieuwe King Ranch-versie is er voor veeleisende kopers nog meer keuze. De King Ranch is vernoemd naar de grootste boerderij van de VS, nabij Kingsville in Texas en komt naast de al zeer luxueuze Platinum in de prijslijst te staan. De King Ranch onderscheidt zich net als de gelijknamige F-150 vooral met typische stijlkenmerken. Bumpers in Stone Gray, 22-inch zespaaks lichtmetaal, de nodige typeplaatjes en treeplanken zorgen voor veel uiterlijk vertoon. Het interieur wordt grotendeels bekleed met leer in Ebony Del Rio, terwjil Ziricote-hout voor de afwerking zorgt.

De King Ranch is er zowel met de standaard carrosserie als in de langere Max-versie, die ook een grotere wielbasis meekrijgt. In alle gevallen is de auto volgeladen met vrijwel alles wat Ford voor de Expedition aanbiedt, van slimme rijhulpjes tot elektrisch in- en opklapbare achterstoelen.

Super Duty

Hoewel de King Ranch de naam heeft, hebben Texaanse boeren waarschijnlijk meer interesse in de nieuwe Super Duty-reeks van de F-series. De F-250, F-350 en F-450 werden al eerder gepresenteerd en zijn als vanouds de nog grotere en zwaardere broertjes van de immens populaire F-150. Wie met écht zware lasten aan de haal gaat komt bij de Super Duty uit. De laatste editie van die auto werd al eerder gepresenteerd, maar nu zijn ook z’n prestaties bekend.

In dit segment is een ware strijd gaande op het gebied van trekgewichten, vermogen en koppel. Tegenover de imposante cijfers van de rivalen van RAMen GM zet Ford een ongelofelijke 1.423 Nm voor de versie met de 6,7-liter PowerStroke-diesel. De 7,3-liter benzine-V8 komt tot 644 Nm. De trekgewichten zijn al even imposant: met een oplegger met een zogenaamde ‘Gooseneck’-aansluiting kan er meer dan 16.700 kg worden versleept, terwijl de trekhaak met 10.976 kg mag worden geteisterd. Wie geen aanhanger meeneemt, kan zonder problemen 3.560 kg aan spullen in de laadbak vervoeren.