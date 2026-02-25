Ford levert in Nederland opeens twee nieuwe modellen. Van een daarvan wisten we al dat hij zou komen. De ander is een elektrische verrassing. Dit zijn de elektrische Ford E-Tourneo Courier en Tourneo Connect PHEV.

De tijden van MPV's als de Ford S-Max en Galaxy zijn voorbij. Wie bij Ford een gezinsauto zoekt die ruimer is dan een Kuga of elektrische Mustang Mach-E, moest zijn ruimtelijke heil zoeken bij de Tourneo Custom. Tot nu. De S-Max en Galaxy komen niet terug, maar met de nieuwe Ford E-Tourneo Courier en Tourneo Connect PHEV heeft Ford wel opeens twee nieuwe praktische gezinsauto's. De ene is elektrisch, de ander is een plug-in hybride.

Ford E-Tourneo Courier: tot 320 kilometer bereik

Medio 2023 presenteerde Ford de E-Tourneo Courier. Die auto zou in de tweede helft van 2024 in Nederland op de markt komen. De Nederlandse importeur vertelde AutoWeek vorig jaar dat er voorlopig helemaal geen plannen meer waren om de E-Tourneo Courier hier op de markt te brengen. Wat blijkt? Nu komt de elektrische gezinsauto tóch onze kant op. Het ietwat wispelturige beleid van Ford levert de Nederlandse consument in ieder geval een ruime familieauto op. Het is de personenautoversie van de elektrische E-Transit Courier. Net als die besteller is de gezinsauto 4,34 meter lang. Wat je ook krijgt: twee schuifdeuren en een bagageruimte van 1.188 tot maar liefst 2.162 liter.

De Ford E-Tourneo Courier heeft een 136 pk sterke elektromotor en een 43 kWh accu. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 320 kilometer. Snelladen kan met 100 kW. De Ford E-Tourneo Courier is er als Trend vanaf €39.776. Hij komt ook als rijker uitgeruste Titanium.

Ford Tourneo Connect PHEV

Onlangs kon AutoWeek je exclusief vertellen dat de Tourneo Connect PHEV naar Nederland komt. Nu heeft Ford de komst van die praktische ludospace bevestigd. De Ford Tourneo Connect PHEV is feitelijk een plug-in hybride personenautoversie van bestelauto Transit Connect en is dus ook gebaseerd op de Volkswagen Caddy. De plug-in hybride Ford is altijd 150 pk sterk en heeft een elektrisch bereik van tot 119 kilometer. Snelladen kan met 50 kW.

De Tourneo Connect PHEV is er als Trend vanaf €39.032 en kost als Titanium minimaal €40.870. In beide gevallen krijg je dan de L1-variant, dus de 'korte' versie. Hij is er ook als langere en dus ruimere L2. De Trend en Titanium kosten dan achtereenvolgens €41.940 en €43.878.

E-Transit Courier

Kleiner nieuws heeft betrekking op de elektrische E-Transit Courier, het bestelautoneefje van de in dit artikel voorgestelde Ford E-Tourneo Courier. Die wisselt zijn 43 kWh accu om voor een groter exemplaar met een capaciteit van 46 kWh. Dat levert de besteller een actieradius op van 325 kilometer.