Ford bouwt 150.000e Mustang Mach-E

Ford heeft het 150.000ste exemplaar van de Mustang Mach-E in elkaar geschroefd. De auto kwam vorig jaar op de markt in 22 verschillende landen, maar moet in 2023 in 37 landen leverbaar zijn. Bijna 5.000 van de 150.000 gebouwde exemplaren kregen een Nederlands kenteken aangemeten en daarmee is de Mustang Mach-E relatief succesvol. Sommige concurrenten doen het echter - vooral dit kalenderjaar - een stukje beter, blijkt uit de verkoopcijfers.

Toen Ford de modelnaam Mustang Mach-E onthulde, stond de wereld even op zijn kop. Het merk stofte zijn befaamde Mustang-naam voor de zoveelste keer af, maar dit keer niet voor een coupé of cabriolet met dikke verbrandingsmotor, maar voor een cross-over met een elektrische aandrijflijn. De geboorte van de eerste volledig elektrische Ford moest inslaan als een bom en daarvoor was geen heilig huisje veilig - ook niet die van de ponycar.

Het heeft Ford bepaald geen windeieren gelegd. De fabrikant is te spreken over de vraag naar zijn eerste EV en lijkt dan ook blij te melden dat het 150.000ste exemplaar ervan inmiddels de fabriek in Mexico verliet. De vraag is zelfs zo groot, dat Ford in het voorjaar van 2022 in sommige markten even stopte met het aanbieden van de Mustang Mach-E. Ze konden de vraag simpelweg niet bijbenen. Inmiddels gaat het weer goed met het voldoen aan de vraag. Sterker: vanaf volgend jaar wil Ford zo'n 230.000 stuks per jaar produceren van de Mustang Mach-E.

Vergeleken met de concurrentie

Ook in Nederland vond de Mustang Mach-E gretig aftrek, al geldt dat vooral voor het eerste jaar (2021) waarin de auto geleverd werd. In dat jaar verkocht Ford er hier 4.144. Dit jaar werden tot op heden 666 elektrische 'Mustangs' van een gele platen voorzien, wat het totaal op 4.810 exemplaren brengt. Daarmee doet de auto het relatief goed, want van bijvoorbeeld de Ford Kuga verkocht het merk er in dezelfde periode 4.266.

Kijken we naar hoe de concurrenten het ondertussen doen, dan komt de Mustang Mach-E qua totale verkoopaantallen over 2021 en 2022 aardig mee. Auto's als de Skoda Enyaq of de Volkswagen ID5 hebben echter minder te maken met een daling van de verkoopaantallen in 2022 (ten opzichte van 2021) dan de Ford.