Ford boekt forse winst, maar verwacht moeilijkheden

Ford heeft een ijzersterk eerste kwartaal achter de rug. Dat is uiteraard een mooie opsteker maar er wacht door de chipcrisis een flink productietekort in de rest van het jaar.

Het eerste kwartaal van 2021 is door Ford afgesloten met een winst van maar liefst 3,3 miljard dollar, omgerekend €2,7 miljard. Dat is de grootste kwartaalwinst voor Ford sinds 2011. Een mooie prestatie, zeker nu de auto-industrie opkrabbelt van de coronacrisis en er ondertussen door het chiptekort een nieuwe crisis bij is gekomen. Vorig jaar leed Ford in Q1 nog een verlies van omgerekend €1,65 miljard. In Europa boekte Ford ook winst het afgelopen kwartaal; 341 miljoen dollar, omgerekend €281 miljoen. Vorig jaar was het merk in het eerste kwartaal ook hier nog verlieslijdend.

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Ford. De effecten van de chipcrisis zijn tot op heden nog redelijk beperkt gebleven, maar het tweede kwartaal is een flinke deuk in de productie niet meer te voorkomen. Ford verwacht dat het in Q2 maar liefst 50 procent minder auto's kan produceren dan aanvankelijk gepland. In de tweede helft van dit jaar rekent het bedrijf op een misgelopen productie van 10 procent door het chiptekort.

Ford waarschuwt dan ook dat er na deze opsteker weer zwaardere tijden aan zitten te komen. In totaal rekent het voor 2021 op maar liefst 1,1 miljoen minder geproduceerde auto's dan gepland. Het drukt de winst naar verwachting met 2,5 miljard dollar. Pas in 2022 verwacht Ford dat het chiptekort de productie niet meer beïnvloedt. Desondanks rekent Ford voor dit jaar op tussen de 5,5 en 6,5 miljard dollar winst, het had echter flink meer kunnen zijn.