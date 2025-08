Ford belooft 'Model T-moment' met nieuw EV-platform

Ford kondigt aan dat het op 11 augustus, komende maandag, 'meer deelt over de plannen om baanbrekende elektrische voertuigen te bouwen en ontwerpen in Amerika'. Dat klinkt nog wat vaag, maar volgens onder meer de Detroit Free Press lichtte Jim Farley de plannen nog toe tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. "Dit is een Model T-moment voor ons bij Ford. Een kans om een nieuwe familie voertuigen op de wereld te zetten, die ongelofelijke technologie, efficiëntie, ruimte en functies biedt." Farley verklaarde daarbij ook dat er een nieuwe EV-basis bij hoort.

Die nieuwe EV-basis is mogelijk het platform waar Ford begin vorig jaar voor het eerst iets over door liet schemeren. Op dat platform moeten niet alleen modernere, maar ook goedkopere EV's ontwikkeld kunnen worden. Daarmee wil Ford de strijd aanbinden met onder meer de Chinezen. Het is nog niet helemaal zeker of Europa er ook van gaat profiteren, maar het feit dat Farley over 'de wereld' spreekt, is veelbelovend. Wie weet maakt deze basis de weg vrij voor een rentree van de Ford Fiesta als EV, maar goed, eerst nog maar eens even afwachten hoe concreet het maandag allemaal is.