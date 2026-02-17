Ga naar de inhoud
Focusflitsers werken: veel meer boetes uitgeschreven voor telefoongebruik achter het stuur

Focusflitsers weten wat ze doen:

3
focusflitsers bron AD
Lars Krijgsman

Er zijn vorig jaar tienduizenden meer verkeersboetes voor telefoongebruik achter het stuur uitgeschreven dan een jaar eerder. Daar speelt de zogenoemde focusflitser een grote rol in.

Er zijn in 2025 248.020 boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat achter het stuur, in totaal gaat het om bijna 90 miljoen euro aan boetes. In 2024 ging het nog om 154.408 boetes. In de meeste gevallen gaat het om het vasthouden van een telefoon. Maar liefst 73.000 van de ruim 248.000 geconstateerde overtredingen die tot een boete voor het vasthouden van een elektronisch apparaat leidden, zijn geconstateerd door de focusflitsers die dit jaar door het Openbaar Ministerie in gebruik zijn genomen. Dit jaar wil het OM het aantal focusflitsers in Nederland vergroten tot 50 stuks.

De politie zelf was ook actiever. In heel 2025 heeft de politie 589.281 beschikkingen opgelegd na een staandehouding. Dat waren er een jaar eerder nog 510.420. Let wel: het gaat hier om verkeersovertredingen in brede zin. Het gaat dus niet enkel om aan automobilisten opgelegde boetes.

Opvallend: de stijgende lijn in het aantal boetes dat werd opgelegd wegens het overtreden van inrijverboden vanwege milieuzones of autovrije zones, kwam vorig jaar tot een eind. Dat aantal liep terug van bijna 300.000 in 2024 naar 230.000 vorig jaar. Er zijn 40.934 boetes uitgeschreven voor het binnenrijden van een nul-emissiezone met een voertuig dat niet aan de nul-emissie-eis voldoet.

Het resultaat over heel 2025: 7.570.861 uitgeschreven Mulder-boetes. Dat waren er in 2024 nog 7.913.692. Volgens Rijksoverheid zijn er bijna een half miljoen snelheidsboetes minder uitgeschreven. Zijn we dan minder hard gaan rijden? Welnee. Die afname wordt volgens Rijksoverheid onder meer veroorzaakt door 'vervanging van apparatuur'. Het aantal boetes voor door rood rijden bleef met ruim 215.000 stuks op hetzelfde niveau als in 2024. Wel zijn er meer parkeerboetes uitgedeeld: 493.220 stuks in 2025 versus 465.819 stuks in 2024.

De meest actieve focusflitsplekken in Nederland - 2025

ProvincieGemeente en locatieAantal
OverijsselKampen N307 hmp 108,5 Li4.670
Noord-HollandAmsterdam N200 Haarlemmerweg thv hmp 2.9 Li4.104
OverijsselEnschede Zuiderval thv Spaansland3.171
Noord-HollandAmsterdam Burgemeester Stramanweg thv Gulden Kruispad3.078
OverijsselTwenterand N36 Hmp 15,5 Re2.908
Zuid-HollandRotterdam Vierhavenstraat t.h.v. Lekstraat2.747
GelderlandDruten N322 thv hmp 61.22.364
GelderlandHarderwijk N302 thv hmp 105.82.128
OverijsselKampen N50 Hmp 240,8 Li2.085
Noord-BrabantEindhoven JF Kennedylaan thv Tempellaan2.064
UtrechtVeenendaal N233, ter hoogte van hmp 5.41.994
Zuid-Holland's-Gravenhage Lozerlaan thv Rietvoorndaal1.935
Noord-BrabantHilvarenbeek N269 thv hmp 19.51.897
Noord-BrabantEindhoven Tilburgseweg thv viaduct Noord Brabantlaan1.760
Zuid-HollandRotterdam Maasboulevard thv. Buizenwerf1.643

Meeste snelheidsboetes trajectcontroles - 2025

20252024%-verschil
A2 (Utrecht - Amsterdam links)539.639486.21711,0%
A4 (Hoofddorp rechts)147.855197.560-25,2%
A4 (Den Haag - Amsterdam) Leidschendam li115.827138.719-16,5%
A12 (Utrecht parallelrijbaan links)101.393105.091-3,5%
A20 (Rotterdam links)98.24599.078-0,8%
A10 (West links richting Amstelveen)87.15595.209-8,5%
N11 Rechts: Leiden - Alphen aan den Rijn48.05844.7167,5%
N325 Rechts: Westervoortsedijk - Huissen44.36950.150-11,5%
A2 (Maastricht A2 en N2 rechts)37.57239.068-3,8%
A12 (Utrecht hoofdrijbaan links)37.07937.507-1,1%
