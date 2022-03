FNV wil kilometervergoeding voor iedere werknemer

Alle werkenden moeten een kilometervergoeding krijgen van €0,19. Daarvoor pleit vakbond FNV. Volgens de FNV zijn met name de mensen die weinig verdienen momenteel de dupe van de stijgende brandstofprijzen, omdat zij vaak een lagere of helemaal geen kilometervergoeding krijgen.

Dankzij de oorlog in Oekraïne steeg de benzineprijs vandaag tot boven de €2,25 per liter. Daarmee is autorijden vandaag de dag duurder geworden dan ooit. De FNV benadrukt dat veel werkenden geen goede kilometervergoeding krijgen. "Eind vorig jaar bedongen we bijvoorbeeld met veel moeite dat mensen in textielwasserijen er 1 cent bij krijgen, van 7 naar 8 cent kilometervergoeding", aldus de vakbond. Dat is niet genoeg om de huidige kosten te dekken. De FNV wil daarom dat iedere werknemer de maximale belastingvrije kilometervergoeding van €0,19 per kilometer krijgt om de huidige prijzen het hoofd te kunnen bieden.

Eigenlijk ziet de FNV liever dat die kilometervergoeding nog hoger is. "De 19 cent per kilometer is een fiscale grens, maar werkgevers kunnen altijd meer vergoeden", aldus een woordvoerster van FNV. "Niets belet hen dat te doen. Alleen willen ze dat niet, want dan moeten ze daar belasting over betalen." De AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden, zegt dat het lastig is voor werkgevers om meer te betalen dan de 19 cent. "Ga je meer betalen dan zit je met loonheffingen en daar wordt het heel ingewikkeld van", licht een woordvoerder toe. "Werkgevers zoeken liever naar andere middelen om werknemers tevreden te houden."

Over de fiscale grens van 19 cent per kilometer bestaat al langer onvrede. Eerder pleitte onder meer de Vereniging Zakelijke Rijders voor een verhoging van de kilometervergoeding. Volgens de VZR is die €0,19 in de praktijk namelijk vrijwel nooit kostendekkend. Ook zou de werkgever volgens de VZR een 'beschikbaarheidstoeslag' moeten betalen, een bedrag per kilometer voor het beschikbaar stellen de privéauto aan de werkgever.