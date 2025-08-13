Ga naar de inhoud
Flitsers door heel het land buiten gebruik na hack

Ook trajectcontroles

Joas van Wingerden

Momenteel is er een goede kans dat je niet geflitst wordt als je te hard rijdt. Het OM is gehackt, waardoor diverse flitsers verspreid door het land buiten gebruik zijn.

Een opvallende situatie: het Openbaar Ministerie is volgens de Leeuwarder Courant gehackt, met als gevolg dat tal van flitsers in het hele land niet meer werken. Het zou daarbij gaan om vaste flitspalen, flexflitsers en trajectcontroles, zowel langs A- als N-wegen. Flitsers die controleren op telefoongebruik achter het stuur, zouden niet door de hack zijn getroffen.

De hack is vorige maand al aan het licht gekomen, maar het lijkt er dus op dat er nog geen oplossing is. Volgens de Leeuwarder Courant bevestigt de afdeling van het OM die over verkeerszaken gaat de problemen. Het zou gaan om tientallen flitsers. Of er ook flitspalen of trajectcontroles zijn die ondanks de hack gewoon nog werken, is niet helder.

