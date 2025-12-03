Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Flitsende nieuwe Kia in geest van de Kia Stinger op komst

Spectaculaire voorbode

1
Kia teaser
Joas van Wingerden

Kia tovert binnenkort weer een bijzonder vormgegeven auto uit de hoge hoed. Het lijkt erop dat we van doen hebben met een Kia Stinger-achtig model.

Kia is niet vies van wat opvallende ontwerpen, maar één van de meest spectaculaire designs van de afgelopen 20 jaar was toch wel dat van de Kia Stinger. Helaas leek het erop dat die geen opvolger krijgt, maar nu zien we een mysterieuze Kia voorbijkomen die er qua vorm toch een beetje aan doet denken. Althans, ook dit lijkt een sportief gelijnde fastback te worden.

Veel meer dan een cryptische korte omschrijving krijgen we vooralsnog niet. Duidelijk is in elk geval dat de nog naamloze nieuwe Kia getekend is volgens de inmiddels alom bekende 'Opposites United'-designfilosofie van het merk en dat er dus diverse kenmerken zijn die doen denken aan vooral de elektrische modellen van het merk. Of ook dit een EV is, is nog niet helder. Mocht dat het geval zijn, dan is dit wellicht de EV8.

Kia teaser

We hebben de beelden een beetje opgepoetst in de hoop meer te kunnen zien. In grote lijnen is daardoor nu alvast te zien hoe de nieuwkomer eruitziet, gelukkig krijgen we volgens Kia al binnenkort het hele gebeuren in beeld. We zijn benieuwd.

1 Bekijk reacties
Kia

PRIVATE LEASE Kia

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia Picanto 1.2 CVVT Comfort Pack keurige 5-deurs met airco

Kia Picanto 1.2 CVVT Comfort Pack keurige 5-deurs met airco

  • 2011
  • 226.870 km
€ 2.890
Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine - 105 Pk - Euro 6 - ParkeerCamera - Navi

Kia XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine - 105 Pk - Euro 6 - ParkeerCamera - Navi

  • 2022
  • 78.358 km
€ 19.875
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Trekhaak | Camera | Dodehoek Assistent | Stuur & Stoelverwarming | Nederlandse Auto | NAP |

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicPlusLine | Trekhaak | Camera | Dodehoek Assistent | Stuur & Stoelverwarming | Nederlandse Auto | NAP |

  • 2020
  • 45.621 km
€ 23.950

Lees ook

Nieuws
Kia EV2

Kia EV2 bijna klaar voor zijn debuut

Nieuws
Kia Seltos

Kia Seltos komt eraan: tussen Niro en Sportage

Nieuws
Kia EV5 Weekender

Kia EV5 Weekender klaar voor het weekend

Op Zoek Naar
occasions voor Op Zoek Naar

Hoge instap, hybride maar geen suffe SUV, deze occasions bieden het voor €24.000

Nieuws
Kia PV5 Chassis Cabine

Kia PV5 Chassis Cabine: halve PV5 voor nauwelijks minder

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.