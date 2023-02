Flitsapps in Duitsland verboden, ook voor passagiers

Hier in Nederland is het geen enkel probleem om een app te gebruiken die je waarschuwt voor flitsers, maar het is in Duitsland niet toegestaan. Zelfs passagiers mogen geen flitsapps gebruiken, oordeelt een Duitse rechter.

Wil je onder flitsboetes uit zien te komen, dan kun je eventueel een flitsapp zoals Flitsmeister gebruiken. In Nederland is dat immers nog altijd gewoon toegestaan. Als je vervolgens Duitsland binnenrijdt, merk je op een 'welkom in Duitsland'-berichtje na eigenlijk verder niets. Ook daar krijg je vaak keurig een melding als er een flitspaal, mobiele flitser of trajectcontrole op je route opdoemt. Daar zijn de Duitsers niet blij mee. Sterker zelfs, in Duitsland mag je zo'n app helemaal niet gebruiken.

Dat was weliswaar al bekend, maar nu gaat het verbod nog een stap verder. Op 24Auto lezen we namelijk dat iemand die voor te hard rijden werd beboet een extra boete kreeg, omdat zijn passagier een flitsapp gebruikte. Bij de staandehouding zou dat zijn ontdekt. De extra boete bedroeg €100 en was voor de bestuurder. De bestuurder vocht de boete aan, maar de rechter heeft nu bepaald dat deze terecht was. Het is daarom extra opletten voor wie in Duitsland toch nog flitsapps gebruikt, al is de pakkans uiteraard wel klein. Afgelopen zomer zou zijn gebleken dat ondanks het verbod nog altijd zo'n beetje de helft van de Duitse automobilisten flitsapps gebruiken.