Flinke facelift voor Buick Encore GX

Buick komt in de VS met een flinke facelift voor de compacte Buick Encore GX. De genen van die auto voeren via een kleine omweg terug naar ‘onze’ Opel Mokka.

De eerste Buick Encore was in 2012 namelijk niets meer of minder dan de Buick-versie van de eerste Opel Mokka, die later als Opel Mokka X door het leven zou gaan en die X nog later weer zou verliezen. Inmiddels heeft Opel natuurlijk niets meer met Buick van doen. De Encore werd in 2019 vervangen, maar dat model was vooral voor China bedoeld. De Amerikanen kregen iets later een langere versie voorgeschoteld, de Buick Encore GX. Dat is de auto die vandaag in vernieuwde vorm wordt gepresenteerd.

Buick gaat rigoureus te werk bij de vernieuwingsronde. We zien een compleet nieuw front, met een vrij laaggeplaatste grille die het tussen de koplampen geplaatste exemplaar volledig vervangt. De koplampen zelf zijn geheel naar de laatste mode opgesplitst, waarbij het eigenlijke dimlicht zich in het lager gelegen deel bevindt. Ook vinden we op de neus van de Encore het nieuwe Buick-logo. Aan de achterkant blijft het bij een wat andere indeling voor lichtunits en bumper, maar het dashboard gaat net als de neus volledig op de schop. Volgens Buick is de ‘Virtual Cockpit’ gedoopte schermcombinatie van de Encore GX – 19 inch in totaal – de grootste in dit segment.

De reguliere, aloude ‘Opel Mokka-Encore’ wordt in de VS overigens nog gewoon doorverkocht, náást deze grotere en modernere GX. Voor wie het weten wil: zo’n in de basis 11 jaar oud model kost je daar minimaal 26.100 dollar.