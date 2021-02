Flink meer duurzame elektriciteit

De productie van hernieuwbare elektriciteit lag het afgelopen jaar 40 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was het stroomverbruik in Nederland ruim een kwart afkomstig uit duurzame bronnen in eigen land, ten opzichte van 18 procent in 2019. Dit blijkt uit (voorlopige) cijfers van CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat afgelopen jaar 31 miljard kWh aan elektriciteit uit duurzame bronnen werd gewonnen, in 2019 was dat nog 22 miljard kWh. Windmolens namen van die 31 miljard 45 procent voor hun rekening, zonnepanelen deden 29 procent en 26 procent werd opgewekt met biomassa.

Dat is met name voor de automobielbranche een opsteker. Enerzijds omdat criticasters graag stellen dat het overgrote deel van de elektriciteit waar EV's op rijden uit fossiele centrales komt, anderzijds omdat elektrisch rijden sinds afgelopen jaar flink in de lift zit en de behoefte aan (het liefst schone) elektriciteit daarom snel stijgt.

De groei komt vooral uit zonne-energie, waarvan de productie met meer dan de helft toenam. Maar ook de stroomproductie met windturbines steeg fors, 29 procent in een jaar tijd. Mede dankzij twee grote windmolenparken bij Borssele steeg het opgestelde vermogen op zee van zo'n 1.000 mW eind 2019 naar 2.500 mW rond de afgelopen jaarwisseling. Op land groeide het opgetelde vermogen van bijna 600 mW naar 4.100 mW.

Elektriciteit uit biomassa tenslotte groeide van 6 miljard kWh in 2019 naar 9 miljard kWh in 2020 (+49 procent). Dat deze vorm van energieopwekking in de cijfers wordt meegenomen, is overigens niet geheel onomstreden. Tegenstanders, waaronder Urgenda, werpen tegen dat biomassa een enorme CO2-uitstoter is.

Het mogen dan hoopgevende cijfers zijn, alleen de snelle groei van de elektrische mobiliteit al betekent dat we er nog lang niet zijn. Voormalig minister van buitenlandse zaken Jaap de Hoop Scheffer brak in gesprek met AutoWeek afgelopen jaar een lans voor kernenergie. "Ik zie niet hoe je het klimaatakkoord van Parijs kunt naleven met alleen wind en zon, zonder kernenergie", zei hij. In diezelfde sessie sprak Coby van der Linde, energie-expert en directeur van Clingendael Energy, de verwachting uit dat we rond 2050 nog steeds wereldwijd zo'n 65 miljoen vaten olie per dag verbruiken. Dat is ongeveer het niveau van de jaren zeventig, maar toen was de wereldeconomie veel kleiner. In 2019 lag het rond de 100 miljoen vaten.