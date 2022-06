Fiskers klimaatneutrale Pear nu vanbinnen

Met elektrische SUV Ocean wil Fisker de wereld veroveren, maar dat is niet de enige auto die het merk van plan is te lanceren. In 2024 brengt Fisker namelijk de Pear op de markt, een cross-over waarvan nu meer informatie is vrijgegeven.

Pear. Dat wordt de naam van Fiskers nieuwe elektrische cross-over die voor medio 2024 op de rol staat. De nieuwkomer is niet vernoemd naar de bekende hand- en stoofperen, zijn naam is namelijk een afkorting van Personal Electric Automotive Revolution. De Pear wordt een pakweg 4,5 meter lange en volgens Fisker sportieve cross-over die een maatje kleiner is dan de 4,65 meter lange Ocean. Hij gaat in de Verenigde Staten minder dan $29.900 kosten, omgerekend dus minder dan €27.879. Fisker laat nu een eerste schets van het binnenste van de Pear zien.

Het interieur van de Fisker Pear lijkt vrij minimalistisch van opzet en heeft een groot verticaal georiënteerd display dat in het midden van de werkplek is gepositioneerd. Verder zien we veel glas en een boel futuristisch ogende lichtpanelen en kleurige stripjes. Interessanter wellicht is de jongste informatie die Fisker over de Pear deelt.

Fisker geeft namelijk aan dat de Pear met één en met twee elektromotoren op de markt komt. De versies met twee elektromotoren is uiteraard vierwielaangedreven, de variant met één elektromotor heeft achterwielaandrijving. Daarnaast krijgt de Pear iets dat Fisker een 'Houdini'-kofferbak noemt. Wat dat betekent? We hebben geen idee. Fisker zegt dat de Houdini trunk een alternatief is voor de traditionele achterklep. Schroeft Fisker dan een kist achteraan of achterin de Pear? Wie zal het zeggen. Wel is zeker dat Fisker twee accupakketten voor de Pear in gedachten heeft. Met de grootste - de Hyper Range - moet de auto meer dan 500 kilometer ver kunnen komen op een lading. Verder is het model net als de Ocean leverbaar met zonnecellen op het dak.

Fisker trekt medio 2023 het doek van de Pear, die vanaf 2024 door Foxconn gaat worden geproduceerd.