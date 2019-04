Fisker toont stukje elektrische SUV

Over zo'n twee jaar brengt Fisker een volledig elektrische SUV op de markt, een auto waarvan het bedrijf kort geleden al een designschets van liet zien. Ook vandaag wordt de auto weer in beeld gebracht, al leren we er natuurlijk iets meer bij over de auto.

Althans, over de auto. Meer over het bedrijf. Zo wordt Don Jackson, voorheen hoog in de boom bij Noord-Amrikaanse afdelingen van Volkswagen en Toyota, verantwoordelijk voor de productieafdeling van Fisker. Daarnaast meldt Fisker dat het diverse productielocaties overweegt, waaronder in de staten Californië, Georgia, Indiana, Kentucky, Missouri, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas, Virgignia en zelfs in Michigan.

De nieuwkomer zelf, die Fisker vooralsnog aanduidt als 'All Electric SUV', krijgt een basisversie met een accupakket dat een capaciteit heeft van 'meer dan' 80 kWh. Dat wijst erop dat er dus ook versies komen met een groter elektrohart, maar daarover geeft Fisker verder niets vrij. Wel weten we dat de elektrische SUV vierwielaangedreven is en dat hij op een volle lading zo'n 480 kilometer ver kan komen. Met de auto, die een ietwat druk design lijkt te krijgen, mikt Fisker overduidelijk op de Tesla-achtigen van deze wereld. Het bedrijf meldt namelijk nadrukkelijk dat de nieuwkomer 'minder dan 40.000 dollar' moet gaan kosten en dat het de auto zonder tussenkomst van dealerschappen wil verkopen.