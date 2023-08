Fisker heeft meer informatie én fatsoenlijk beeldmateriaal vrijgegeven van de splinternieuwe Rōnin. De Fisker Rōnin is meer dan alleen om zijn verschijningsvorm een interessante auto, want hij moet tot wel 965 kilometer ver komen op een volle accu.

Begin augustus toverde Fisker niet één en ook niet twee, maar drie nieuwe modellen uit de hoge hoed. De Rōnin en Pear werden samen met de Alaska geheten pick-up met de nodige bombarie op het podium getild. De Pear is voor de Europese consument waarschijnlijk de interessantste van het stel terwijl de Rōnin aan de andere kant van het spectrum opereert. Fisker omschrijft de Rōnin als een 'Super GT Convertible'. Dat klinkt wel heel enthousiast, maar hij is in ieder geval tot de tanden toe bewapend met EV-kracht én met een bijzondere koets.

De Fisker Rōnin is een bijzonder model. Het is een vijfzits cabriolet met vlinderdeuren aan de voorzijde. omhoog slaande achterportiertjes én een klapdak dat uit koolstofvezel is opgetrokken. Ditmaal kunnen we je de Rōnin veel beter laten zien. De vierwielaangedreven EV moet dankzij drie samen zo'n 1.000 pk sterke elektromotoren in zo'n 2 tellen vanuit stilstand naar 97 km/h (60 mph) kunnen zoemen en zou pas bij 275 km/h stoppen met versnellen. Volgens Fisker is de Rōnin in staat om elke supercar te overtreffen of om op zijn minst op gelijke hoogte te staan. Wat zelfvertrouwen lijkt Fisker in ieder geval niets tekort te komen. Daar komt nog eens bij dat de Rōnin een actieradius van 'zo'n 965 kilometer' moet kunnen halen. Heftig.

Volgens Fisker is de Rōnin volgestopt met soft- en hardware die autonoom rijden mogelijk moet maken. De auto is gebouwd rond een aluminium frame, staat op 23-inch carbon wielen en heeft een interieur dat volgens zijn scheppers in ieder geval deels is opgebouwd uit duurzame of gerecyclede materialen. Een 17,1-inch infotainmentscherm vinkt het kopje 'displays' af.

Zoals je ongetwijfeld al had gedacht wordt de Fisker Rōnin bepaald geen koopje. Zijn vanafprijs is vastgesteld op omgerekend €350.000. De levering van de eerste exemplaren begint in de tweede helft van 2025 en er komen er slechts 999 stuks van.