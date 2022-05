Fisker Project Ronin: elektrische Grand Tourer

De Fisker Ocean is nog nergens daadwerkelijk te koop, maar dat houdt de Amerikaanse fabrikant niet tegen om vooruit te blikken op wat zijn derde productiemodel moet worden. We krijgen een eerste afbeelding te zien van de Ronin, een elektrische sportcoupé die een heel andere weg inslaat dan de overige beoogde modellen van Fisker.

Vorig jaar liet Fisker eindelijk de productieversie van de Ocean zien, een elektrische SUV die eind dit jaar in de Verenigde Staten en in een handjevol Europese landen op de markt komt. Die Ocean krijgt in 2024 gezelschap van de Pear. Dat is geen vrucht, maar een auto en ook nog eens een 'volledig klimaatneutrale'. Het blijft niet bij de Pear, Fisker kondigt namelijk de komst van een derde model aan.

Fisker laat een eerste designschets zien van Project Ronin, een elektrische Grand Tourer die vernoemd is naar de bekende actiefilm uit 1998 waarin niemand minder dan Robert De Niro en Sean Bean schitterden. Fisker zegt vorig jaar met de ontwikkeling van Project Ronin gestart te zijn en belooft een elektrische sportcoupé waarin vier volwassenen inclusief bagage in moeten passen. Een échte GT dus! Ook interessant is dat Fisker aangeeft dat de batterijen van de auto zijn geïntegreerd in de volledige structuur van de auto. Hoe we dat precies voor ons moeten zien is nog niet helemaal helder. De auto krijgt onder meer actieve aerodynamica en moet in augustus 2023 zijn debuut bleven. In de tweede helft van 2024 - hetzelfde jaar waarin de Pear verschijnt - moet de Ronin op de markt komen.

Het huidige Fisker heeft zijn oorsprong liggen in het bedrijf dat je kent van de plug-in hybride Fisker Karma, maar is toch een totaal ander bedrijf. Het toenmalige Fisker ging jaren geleden op de fles en vond in de Chinese Wanxiang Group een nieuwe eigenaar die het merk omdoopte tot Karma. Henrik Fisker, oprichter én ontwerper van het originele Fisker, ging zijn eigen weg en richtte in 2016 het huidige Fisker op.