Fisker Project Ronin blijkt vierdeurs cabriolet

Leuk geintje van Fisker. In het eerdere persbericht werd er met geen woord gerept over een verwijderbaar dak, dus schreven we slechts dat het om een vierdeurs GT gaat bij de Project Ronin. Dat klopt als een bus, alleen is het dus ook een vierdeurs cabriolet. Uniek, want cabriolets met achterdeuren zijn buiten terreinauto’s als de Jeep Wrangler en Ford Bronco al heel lang uitgestorven. Alles daarover lees je hier.

De Ronin moet dat gaan veranderen. In tegenstelling tot die terreinbeulen is het om te beginnen een échte cabrio, dus zonder rolbeugels en ander schaduwwerpend materiaal. Hoe het dak precies opent weten we niet, maar het lijkt om een hard klapdak te gaan dat ongetwijfeld uit minimaal drie delen bestaat. Dat moet wel, om het grote passagierscompartiment te kunnen overspannen.

Behalve een vierdeurs cabrio is de Ronin uiteraard ook een volledig elektrische cabriolet. Ook dat is zeldzaam, al komt Maserati binnenkort ook met een open EV. Fisker zegt in augustus 2023 de productieversie van de Project Ronin te onthullen. In 2024 volgt dan de marktintroductie. Dan is de ‘Fisker Ronin’ het derde model van Fisker, na de Ocean en de nog te onthullen Pear.

Dat ze bij Fisker wel van de buitenlucht houden, blijkt overigens ook al bij de Ocean. Bij die SUV kunnen vrijwel alle ruiten helemaal worden geopend, wat in combinatie met een gigantisch panoramadak voor een cabrio-achtige ervaring moet zorgen.