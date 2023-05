Fisker Ocean Force-E: elektrische SUV in ruigste vorm

Het eerste exemplaar van de Fisker Ocean is inmiddels geleverd. Niet in thuisland Verenigde Staten, maar in het geboorteland van oprichter Henrik Fisker. Denemarken dus. De Fisker Ocean komt in drie verschillende motorversies beschikbaar en van de krachtigste variant bestaat ook een speciale afgeladen introductieversie die luistert naam de naam One. Nu stelt Fisker nog een variant van de Ocean voor, speciaal voor wie van mening is dat de Ocean wel een ruiger randje kan gebruiken.

Al in april 2020 liet Fisker de eerste digitale tekeningen zien van een avontuurlijker uitgedoste variant van de Fisker Ocean die Force E zou gaan heten. Nu - twee jaar later - is de Ocean klaar voor de markt en dat betekent dat ook de Force E uitvoering af is. Met de Ocean Force E wil Fisker naar eigen zeggen de offroadmarkt betreden, een markt waar auto's als de Ford Bronco, Toyota 4Runner, Jeep Wrangler en andere bekende namen de dienst uitmaken. De Ocean Force E krijgt uitgebouwde wielkasten, kunststof beschermdelen rondom, speciale 20 inch wielen met 33 inch offroadrubber erom én speciale dempers. Maar er is meer. De Ocean Force E krijgt een uit titanium vervaardigde beschermplaat die er voor moet zorgen dat het accupakket van de elektrische SUV offroadavonturen heelhuids doorstaat.

Volgens Fisker is de Ocean Force E zo'n 550 pk sterk. Heb je al een Ocean Extreme of Ultra besteld? Geen probleem, volgens de Amerikanen komen reeds gebouwde exemplaren van de Ocean Extreme en Ultra in aanmerking voor een ombouw tot Force E. Het op deze platen zichtbare dakrek is een optie. Ook optioneel zijn zaken als eenvoudig schoon te maken rubberen vloerbekleding en extra bevestigingspunten.