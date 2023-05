Fisker levert eerste Ocean af

Dat de Ocean aan onze zijde van de oceaan wordt afgeleverd, zal sommigen wellicht verbazen. Fisker is immers gevestigd in de Verenigde Staten en loopt graag te koop met zijn Californische komaf. Oprichter Henrik Fisker is echter Deens en de elektrische SUV Ocean is ook Europeser dan je denkt. Zo wordt de auto in het Oostenrijkse Graz gebouwd. Zo verwonderlijk is het dus niet, dat de eerste Ocean-klant in Europa gevonden werd.

Die eerste klant kreeg de auto in Kopenhagen aangereikt uit handen van Henrik Fisker zelf, die je hierboven ook op de foto ziet. Het gaat heel toepasselijk om een Launch Edition, uitgevoerd in wit. De Fisker Ocean heeft een WLTP-rijbereik van tussen de 440 en 707 kilometer en lijkt relatief betaalbaar, met een vanafprijs die in Duitsland zo’n 44.000 euro bedraagt.

Bijzonder is de zogenaamde ‘California Mode’. Die onderstreept niet alleen ons punt uit de eerste alinea, maar stelt de Ocean-rijder bovendien in staat om met één druk op de knop alle ruiten en het dak te laten zakken. Met ‘alle ruiten’ bedoelen we dan ook echt vrijwel alle ruiten, want behalve de exemplaren in de portieren zakken ook de achterste zijruiten en de achterruit weg.