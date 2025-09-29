Ga naar de inhoud
Files door problemen bij Rijkswaterstaat

Geen spitsstroken

File

Er staan maandagochtend enkele files die voor een belangrijk deel te wijten zijn aan problemen bij Rijkswaterstaat. Dat kampt met een storing.

Een storing in de centrale van Midden-Nederland van Rijkswaterstaat zorgt maandagochtend voor vertraging op de A12, A27 en A28 tussen Leusden en Hoevelaken. Door de storing zijn de spitsstroken op deze trajecten tijdens de ochtendspits dicht.

Op de A28 voor knooppunt Hoevelaken zorgt ook een ongeval met meerdere voertuigen voor extra reistijd. De afhandeling van het ongeval is afgerond, maar de file is nog fors, meldt Rijkswaterstaat. De vertraging vanuit Zwolle is even na 08.00 uur ongeveer anderhalf uur.

