Filerijders op vluchtstrook frustreren hulpdiensten

De A4 van Den Haag naar Amsterdam was woensdagochtend dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en Zoeterwoude-Dorp door een ongeval, meldde de ANWB. Kennelijk was het voor diverse filerijders reden om even op de vluchtstrook te parkeren, omdat er toch geen beweging meer in zat. Absoluut niet de bedoeling, want dat had direct gevolgen voor de afhandeling van het ongeval. "Omdat er veel voertuigen op de vluchtstrook staan in verband met de afsluiting, kunnen hulpverleningsvoertuigen er niet langs," twitterde de politie.

Waarom mensen op de vluchtstrook zijn gaan staan, weet een politiewoordvoerder niet. "Misschien omdat ze achter een rood kruis staan, en dus niet verder kunnen, hebben ze gedacht: we gaan op de vluchtstrook staan?". Maar dat mag niet, benadrukt de zegsman. "Misbruik maken van de vluchtstrook is strafbaar. Je kunt hier een hoge boete voor krijgen. Daarnaast vertraag je de hulpverlening die mogelijke slachtoffers hard nodig hebben". Voor het onnodig gebruikmaken van de vluchtstrook of geen voorrang geven aan hulpverleners kun je al snel op tussen de €300 en €400 boete rekenen. Krijg je een verbaal voor beide feiten, dan tikt het helemaal aan.

Overigens ging het in dit geval om een ongeval dat vrij snel kon worden afgehandeld, toen de hulpverleners eenmaal ter plaatse waren. Hoeveel vertraging de hulpverleners precies opliepen, weet de zegsman niet. De slachtoffers bleken gelukkig ook gering letsel te hebben, zegt hij. "Dat is zeker een geluk bij een ongeluk te noemen. Je wil je niet voorstellen wat er was gebeurd als we echt snel ter plaatse hadden moeten zijn. Wat trouwens niet betekent dat het niet ook vervelend was voor deze slachtoffers dat zij niet snel konden worden geholpen."