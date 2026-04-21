Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed uitgebreid onderzoek naar fietsstraten. Het onderzoek toont voor het eerst aan dat in veel fietsstraten te hard wordt gereden, stelt onderzoeker Masha Odijk. Op 16 van de 111 onderzochte plekken reed de meerderheid van de auto's te hard. Op 64 procent van de straten rijdt minstens 15 procent te snel. "Waarschijnlijk nog meer, maar die cijfers hebben we niet”, zegt Odijk volgens De Stentor.

In vijf jaar tijd liepen volgens de SWOV ruim honderd fietsers letsel op op een fietsstraat. Het probleem ligt natuurlijk niet altijd alleen maar bij het gemotoriseerde verkeer. Een kwart van de fietsstraten is smaller dan wordt geadviseerd in richtlijnen. Het advies is een breedte van minstens 4 meter. Opvallend is dat vooral de straten waar veel gemotoriseerd verkeer komt, te smal zijn. Dat zorgt voor een grotere kans op ongelukken. Andere factoren die zorgen voor ongevallen zijn fietsstraten met daarnaast parkeerplekken. Ook kruispunten zorgen voor gevaar.