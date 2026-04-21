Fietsstraat Utrecht (ANP)
 
Fietsstraten werken niet altijd lekker: veel auto's rijden te hard

Wisselende resultaten

Automobilisten rijden te hard door fietsstraten. Dat blijkt uit het eerste grote onderzoek naar deze speciale fietswegen. Gemotoriseerd verkeer is in fietsstraten echter te gast en fietsers zijn ‘de baas’, zij bepalen het tempo. Er zijn echter meer factoren waardoor een fietsstraat niet altijd lekker werkt.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed uitgebreid onderzoek naar fietsstraten. Het onderzoek toont voor het eerst aan dat in veel fietsstraten te hard wordt gereden, stelt onderzoeker Masha Odijk. Op 16 van de 111 onderzochte plekken reed de meerderheid van de auto's te hard. Op 64 procent van de straten rijdt minstens 15 procent te snel. "Waarschijnlijk nog meer, maar die cijfers hebben we niet”, zegt Odijk volgens De Stentor.

In vijf jaar tijd liepen volgens de SWOV ruim honderd fietsers letsel op op een fietsstraat. Het probleem ligt natuurlijk niet altijd alleen maar bij het gemotoriseerde verkeer. Een kwart van de fietsstraten is smaller dan wordt geadviseerd in richtlijnen. Het advies is een breedte van minstens 4 meter. Opvallend is dat vooral de straten waar veel gemotoriseerd verkeer komt, te smal zijn. Dat zorgt voor een grotere kans op ongelukken. Andere factoren die zorgen voor ongevallen zijn fietsstraten met daarnaast parkeerplekken. Ook kruispunten zorgen voor gevaar.

Op fietsstraten gelden dezelfde regels als op gewone straten. Vaak staat er wel een verkeersbord dat duidelijk maakt dat automobilisten te gast zijn. Maar dat bord staat er niet overal. "Dat kan voor verwarring zorgen”, zegt Odijk. Het succes is bovendien sterk afhankelijk van de plek. "Een fietsstraat is pas zinvol als er meer fietsers rijden dan auto’s. Goed aangelegde straten werken heel fijn," aldus de Fietsersbond. De straten waar veel auto’s rijden, zorgen voor gevaar en ergernis. "Daar zien automobilisten fietsers als vervelende objecten waar ze zo snel mogelijk langs moeten. Het geeft een opgejaagd gevoel." Niet iedere automobilist is goed op de hoogte van de regels in een fietsstraat, denkt de Fietsersbond. "We moeten hier samen uit zien te komen. Alleen dan kan het goed werken. En auto's moeten zich gewoon aan de snelheid houden."

