Fietsend de snelweg op: Cixi Vigoz

Is dit nog een auto? Daarover kun je een lange en verhitte discussie voeren, maar de Vigoz is eigenlijk net zoveel auto als een Microlino of de ‘snelwegversie’ van een Renault Twizy. Hij is zelfs wat sneller dan veel van die ‘L7e’-vierwielers, en moet een topsnelheid van 120 km/h kunnen halen. Het grote verschil met alle andere voertuigen op de snelweg: in de Cixi moet je trappen! De Vigoz is een cruising tussen een elektrische (bak-)fiets, een scooter en een auto en wordt primair elektrisch aangedreven, al levert de bestuurder net als bij een elektrische fiets een bijdrage door te trappen. De mate waarin dat gebeurt, is ook hier instelbaar en dat betekent dat je met maximale ondersteuning maar weinig moeite hoeft te doen. In alle gevallen is er volgens Cixi voldoende ondersteuning om snelwegtempo te kunnen halen, al moet je daar met mindere ondersteuning natuurlijk meer moeite voor doen.

Qua indeling en opzet lijkt de Vigoz nog het meest op de Nederlandse Carver. Ook dit is een tweepersoons driewieler die als een motorfiets de bocht in kantelt, al zit het enkele wiel hier achteraan en heeft de Vigoz dus twee voorwielen. Sturen gaat als op een ligfiets, met een ‘handlebar’ die links en rechts van de bestuurdersstoel kan worden vastgepakt. Achter de achterpassagier kan in een open ruimte nog wat bagage worden meegenomen en afgaande op de vooralsnog meestal digitale plaatjes van de Vigoz kan er ook nog wat op het dak.

De Cixi Vigoz is nog niet helemaal af, maar moet straks worden gebouwd in het Franse Annecy. Het voertuigje vult de ‘mensenkracht’ aan met de energie uit een 22 kWh grote accu, die volgens de bedenkers een bereik van zo’n 160 kilometer oplevert. Dat valt in alle eerlijkheid een beetje tegen, want PHEV’s en EV’s met een vergelijkbaar grote accu komen zonder trappers ook zo ver of zelfs verder. De focus van Cixi lijkt dan ook meer te liggen op het feit dat je onderweg nog wat beweging krijgt, dan op het daadwerkelijk besparen van energie. Wat dat betreft kun je wellicht beter gewoon op de fiets springen of naar het station lopen, maar wie weet valt de Vigoz straks in de praktijk nog mee. Cixi wil het ding straks alleen in een abonnementsvorm gaan aanbieden en stelt dat dit erg betaalbaar zou zijn, al weten we nog niet hoe betaalbaar.