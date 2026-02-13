Fiat Topolino Corallo: valentijnscadeautje voor €100

Fiat geeft Topolino-kopers de kans om voor slechts €100 het perfecte valentijnscadeau in huis te halen. Daarbij is het trouwens wel essentieel dat je toch al een Topolino wilde bestellen.

De Fiat Topolino is volgens een wat strakkere definitie natuurlijk helemaal geen auto, maar we geven het schattige Fiatje toch graag een plaatsje op deze site. Het is immers wel een vierwieler die je in Nederland kunt kopen en die in zijn L6e-categorie, te besturen met een bromfietsrijbewijs, bovendien erg populair is. De Topolino is dan ook in één opzicht anders dan de eveneens vrij populaire alternatieven van Citroën (Ami) en Opel (Rocks): zijn uiterlijk. Dat is overduidelijk geïnspireerd op de klassieke 500 en daarmee is de Topolino een echte hartendief.

Dat brengt ons op vandaag de dag, of eigenlijk morgen. In aanloop naar Valentijnsdag presenteert Fiat namelijk de Fiat Topolino Corallo, een nieuwe utivoering van de Topolino. Die is met €9.990 slechts €100 duurder dan de reguliere Topolino, maar brengt wat voor Topolino-kopers doorgaans niet haalbaar is: een andere kleur. Het oranje-rood is weliswaar geen roze, maar geeft de Topolino toch een wat warmere, passionelere uitstraling dan het groen dat normaal gesproken standaard is bij dit autootje. Wie ervoor valt moet wel snel zijn, en niet eens omdat het nooit meer gaat lukken om dit Fiatje nog morgen te rijden. De Corallo is namelijk slechts in beperkte oplage beschikbaar en van de 2.000 te bouwen exemplaren komen er maximaal 150 naar Nederland.

Ander instrumentarium

Veel meer dan die kleur heeft de Corallo niet om het lijf, maar zijn komst markeert wel de komst van een kleine wijziging voor de Topolino. Fiat monteert namelijk een ander, groter informatieschermpje achter het stuur. Dat meet 5,7 in plaats van 3,5 inch en zou een helderder, overzichtelijker beeld moeten geven van het reilen en zeilen van de kleine Fiat.