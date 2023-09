Fiat Seicento (1998) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Hier op AutoWeek.nl lees je dagelijks over nieuwe auto's en daarbij vliegen de soms bijna krankzinnige bedragen je om de oren. Voor een beetje B-segmenter ben je zomaar €30.000 kwijt en de nieuwe Mitsubishi Colt met atmosferische 1.0 zouden we al bijna als goedkoop durven bestempelen met zijn prijskaartje van net geen €22.000. Dat doen we natuurlijk niet, want het blijft bijzonder veel geld. Nieuwe auto's zijn nou eenmaal erg duur geworden en dan is het heerlijk verfrissend om regelmatig te grasduinen in het tweedehandsaanbod. Daar treffen we vandaag één van de goedkoopste auto's in lange tijd die prominent op deze site schitterden.

Het gaat om een heuse Fiat Seicento uit 1998 in een kleur die als oranje te boek staat, maar ook gerust zalmroze had kunnen heten. We hebben de folder er even bij gepakt en het lijkt erop dat dit geen oranje en geen roze kleur is, maar een kleur die Fiat 'Modigliani Rood' noemde. Dat is ook direct één van de weinige modieuze dingen aan deze Seicento, want hij is met zijn donkere bumpers en stalen wieltjes verder heerlijk bescheiden. Datzelfde kan gezegd worden van zijn uitrusting: de centrale vergrendeling waarmee men adverteert is zo ongeveer de meest luxe accessoire. Daarvoor is bijbetaald, want dat had de Seicento S standaard niet. Verder is het gewoon een uiterst functioneel kleintje, die je met zijn 899 cc met 39 pk zonder al teveel haast van A naar B brengt.

Óf hij je van A naar B brengt, hangt nog wel even af van wat er eventueel bij de keuring naar boven komt. Dat is namelijk de grootste adder onder het gras bij deze Seicento: hij heeft geen geldige apk meer. De laatste verliep in april. Een mogelijke geruststelling is dat er bij de vorige drie keuringen geen aandachtspunten zijn gemeld. Ook is de kilometerstand van 118.671 km keurig en op een wat verfomfaaide kentekenplaat na zien we zo op de foto's ook geen schokkende dingen aan het uiterlijk van de auto. Voor de €450 die ervoor gevraagd wordt kun je je eigenlijk ook geen buil vallen. Dus, ben je op zoek naar een bijzonder goedkope manier om jezelf mobiel te maken, of heb je gewoon een zwak voor deze Italiaanse kleine en wil je 'm een verder bestaan gunnen? Sla je slag!