FCA produceert 15 miljoenste MPV

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) deelt bijzonder nieuws, want zijn 15 miljoenste geproduceerde MPV is aan een nieuwe eigenaar toegekend. Dat klinkt in onze Europese oren wellicht heel bijzonder, want wij kennen de Italiaanse gigant vooral van de compacte auto’s als de Fiat 500 en Panda, maar aan de andere kant van de oceaan ziet het verdienmodel er heel anders uit.

In de Verenigde Staten boert FCA met de Chrysler Pacifica (ook als Hybrid) als basis namelijk gewoon heel goed. De Pacifica wordt verder nog als Chrysler Voyager en Dodge Grand Caravan aan de man gebracht. Dit huidige ruimtewonder gaat nu als 15 miljoenste verkochte MPV van FCA door het leven. Chrysler kwam in 1983 voor het eerst met een MPV. Hoewel Renault toen al even rondreed met zijn Espace, ziet Chrysler zichzelf als de grondlegger van het segment.

De eerst geborene was de Plymouth Voyager, die op 2 november van dat jaar het levenslicht zag. Dik 36 jaar later heeft FCA in Noord-Amerika meer dan de helft van de MPV-markt in handen. 54 procent om precies te zijn! In 2011 verliet de MPV via de officiële kanalen onze markt. Een dealer in Nederland scheept de huidige generatie van de MPV’s over vanuit Amerika naar onze eigen wegen, waardoor deze alsnog voor ons leverbaar zijn. Pas geleden stuurden wij een week rond in de Pacifica Hybrid voor een test.

In Nederland zijn er sinds 1988 zo'n 34.000 Chrysler Voyagers verkocht. Tussen begin jaren '90 en begin deze eeuw verkocht het merk elk jaar stabiel zo'n 2.000 exemplaren. Het beste Nederlandse jaar voor de MPV was 2001 toen 2.135 klanten een nieuwe Voyager ontvingen.