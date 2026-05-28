Fiat komt met een nieuwe Panda. Of eigenlijk: met een kleine Panda. Die gaat Fiat Pandina heten en wordt goedkoop en helemaal elektrisch. Toch is de Fiat Pandina nog in nevelen gehuld.

Fiat is net als Peugeot, Jeep en Ram aangewezen als een van de vier kenmerken van Stellantis. Net als Peugeot komt Fiat de komende jaren dan ook met veel nieuwe modellen. De Grande Panda krijgt de Fiat Grizzly boven zich. Dat wordt het Fiat-neefje van de Opel Frontera en Citroën C3 Aircross. In tegenstelling tot die twee modellen, krijgt de Grizzly ook een variant met een sterker aflopende daklijn. Maar er is meer. Elektrisch stadszoemertje en microcar Topolino krijgt een vierpersoonsalternatief dat Quattrolino heet én Fiat komt, net als Citroën, met een goedkope elektrische auto in de nieuwe M1E-categorie. Bij Citroën wordt dat de nieuwe 2CV, bij Fiat de Pandina!

De Fiat Pandina ken je nu als de huidige versie van de derde generatie Panda, die zijn leven in 2011 begon. Aan alles komt een eind, ook aan de ellenlange carrière van die kleine Fiat. De huidige Fiat Pandina vindt opvolging in een ogenschijnlijk piepklein en behoorlijk hoekig vormgegeven stadsvriendje in de zogeheten E-Car of M1E-categorie. Dat is een nieuwe voertuigcategorie voor in Europa geproduceerde goedkope elektrische auto's met een lengte van 4,2 meter. Daar gaan waarschijnlijk ook andere veiligheidseisen voor gelden. Afgaande op het enige beschikbare beeld van de nieuwe Fiat Pandina bevindt de auto zich nog vroeg in het ontwerpproces. Zoals je hem nu ziet, gaat hij waarschijnlijk niet in productie.

Hoe het gamma van Fiat er straks precies uitziet, is nog niet helemaal helder. Voertuigen in de M1E-categorie mogen maximaal 4,2 meter lang zijn. De Fiat Pandina zoals je die ziet, lijkt aanzienlijk korter te zijn dan dat. Ook is het een driedeurs. We achten het niet onwaarschijnlijk dat Fiat ook met een grotere vijfdeurs in de M1E-klasse komt. Die zou dan best eens 'Panda' kunnen gaan heten. Dat zou passen binnen de huidige naamgevingsstrategie van Fiat. Van klein naar groot heb je dan: de Pandina, Panda, Grande Panda en Grizzly. We zijn benieuwd welke berensoorten Fiat nog meer uit de kast trekt voor toekomstige modellen.

Hoe dan ook: een goedkope en relatief eenvoudige elektrische auto zou voor Fiat best eens een succesnummer kunnen worden, al moet het de huid van de beer natuurlijk niet verkopen voor hij geschoten is.