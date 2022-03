'Fiat Panda blijft nog tot 2026 in productie'

Fiat geeft de Panda een langer leven. Volgens de Italiaanse metaalvakbonden, die met Stellantis hebben gesproken, blijft de Panda nog tot en met 2026 in productie. Dat meldt persbureau Reuters. Ook is Stellantis van plan om een accufabriek in Italië te bouwen.

De Fiat Panda blijft dus nog vier jaar van de band rollen in de Pomigliano d’Arco-fabriek in Zuid-Italië, waar straks ook de Alfa Romeo Tonale in elkaar geschroefd wordt. Stellantis geeft zelf officieel geen einddatum voor de Panda, maar gezien het feit dat Fiat in de periode van 2025 tot 2030 het aanbod volledig gaat elektrificeren, lijkt het een logische stap dat de Panda in 2026 uit productie gaat. Er is nog niets bekend over een eventuele (elektrische) opvolger van de Panda. De in 2019 onthulde Centoventi Concept vormde daarop een vooruitblik, maar sinds 2020 is het stil gebleven rondom de productieplannen van dat model.

Als de productie in 2026 stopt is de huidige Panda, die vanaf 2011 al in productie is, 15 jaar oud. In al die jaren wijzigde Fiat het model slechts mild, bijvoorbeeld door de toevoeging van een 7-inch infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto. In 2020 introduceerde Fiat een mild-hybride versie van de Panda: de Panda Hybrid. In datzelfde jaar werd ter ere van 40 jaar Fiat Panda ook de Panda Sport gepresenteerd als nieuwe uitvoering. Het model loopt overigens nog goed: vorig jaar verkocht Fiat volgens marktonderzoeker Jato Dynamics nog 130.000 Panda's in Europa. In Nederland keerde de markt de Panda de rug toe: vorig jaar werden hier slechts 364 nieuwe Panda's op kenteken gezet.

Accufabriek

Verder melden bronnen dat Stellantis in Zuid-Italië een 'gigafactory' gaat bouwen voor de productie van accu's. Dat zou naast de eerder aangekondigde fabrieken in Frankrijk en Duitsland de derde Europese accufabriek van Stellantis worden. De Italiaanse accufabriek komt in Termoli te staan, waar een bestaande motorfabriek wordt omgebouwd. Die deal is nu naar verluidt in een vergevorderd stadium, dus naar verwachting komt Stellantis binnenkort met meer nieuws over zijn toekomstige activiteiten in Italië.