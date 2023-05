Fiat Panda - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ook na Fiats recente prijsverlagingen is de Fiat Panda de op vier na goedkoopste auto die je momenteel in Nederland kunt bestellen. Tegelijkertijd is het een van de oudste nieuwe auto's die nog op de markt is, want de Panda ging in deze vorm eind 2011 in productie en is daarmee ouder dan de vier goedkopere modellen van andere fabrikanten. Of de standaarduitrusting van de Fiat iets tegenover zijn ouderdom zet, vinden we uit in Back to Basics.

Fiat Panda, €17.190

De Fiat Panda kwam voor het laatst aan bod in deze rubriek in 2019, toen de auto nog met een twee- óf viercilinder leverbaar was. Inmiddels is het leveringsgamma uitgedund en levert Fiat zijn stadsrakker alleen nog met ... drie cilinders. Die krijgen ondersteuning van een mild-hybride systeem, waarmee het vermogen van de Panda uitkomt op een eerlijke 70 pk. Dat vermogen vindt via een handgeschakelde zesbak de voorwielen, die vervolgens hun best kunnen doen om tractie te vinden voor een 0 tot 100-sprint die minimaal 14,5 seconden in beslag neemt.

Het 1-liter blokje voldoet beter aan de hedendaagse emissie-eisen dan de eerder leverbare twee- en viercilinder, maar zorgt er wel mede voor dat de Fiat Panda - ondanks de recente prijsverlaging van €1.260 - flink duurder is dan in 2019. Destijds kostte de instapper met een ongeblazen viercilinder €13.795, waar het Panda-feest nu begint bij €17.190. Daarmee is het de op vier na goedkoopste nieuwe auto die je momenteel kunt kopen - en dit krijg je allemaal voor dat geld.

Gecamoufleerd zwart plastic

Beginnen we bij de buitenzijde, dan is een Panda-zonder-meerprijs snel te herkennen aan zijn niet-meegespoten spiegelkappen. De enige 'gratis' lak is zwart, terwijl de drie overige keuzes - wit, grijs en blauw - €500 extra kosten. Het 'Pack Style' fleurt tegen een meerprijs van €800 de buitenkant van de Fiat verder op met mistlampen en 15-inch lichtmetalen wielen, waar de standaard-Panda rolt op 14-inch stalen exemplaren met wieldoppen.

Naast het Pack Style zijn ook het Pack Tech en het Pack Comfort beschikbaar, elk voor nog eens €800 extra. Vooral laatstgenoemde is interessant, omdat die een 'homologatie voor vijf zitplaatsen en drie hoofdsteunen achter', in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, neerklapbare achterbank en parkeersensoren achter bevat. Die zaken vind je op de goedkoopste Panda dus niet, wat op zijn minst opmerkelijk is. Een neerklapbare achterbank is met een bagageruimte zo klein als die van de Panda immers al heel snel handig en qua productiekosten - lijkt ons - een bescheiden item. Toch is het niet standaard.

Dat geldt voor meer zaken. Dat blijkt wel als we op een rijtje zetten wat er wél zit op een standaard-Panda: een handbediende airco, centrale vergrendeling-met-afstandsbediening, een radio met usb en Bluetooth, elektrisch bedienbare ruiten vóór en met de hand verstelbare (!), niet-verwarmbare buitenspiegels. Dat is het wel zo'n beetje. Natuurlijk heeft de auto ABS, ESP, een stuk of vier airbags en een make-up spiegeltje, maar daar houdt het op.

Alternatieve uitvoeringen

Rust je de basis-Panda uit met alle drie de beschikbare optiepakketten, dan komt de prijs uit op €19.590, en dat is €400 minder dan de RED- of de Garmin-uitvoering, die allebei vanaf €19.990 kosten. Die twee uitvoeringen zien er veel completer uit door een kleurtje en wat accenten aan de buitenzijde. Ook zijn ze voorzien van een in delen neerklapbare achterbank, klimaatregeling, ledverlichting, Android Auto en Apple CarPlay en nog wat extra's.

Onafhankelijk van de gekozen uitvoering behoort zelfs een bandenreparatiekit (€50) of thuiskomertje (€300) tot de items die een meerprijs vergen, terwijl bijvoorbeeld cruise control überhaupt niet mogelijk is op de Panda. Dat laatste is tekenend voor hoe 'kaal' de auto voor 2023-begrippen is, en al helemaal in de basisuitvoering.

Ter vergelijking: een Dacia Sandero Expression (het tweede uitrustingsniveau) kost minimaal €18.450 en is voor dat geld uitgerust met elektrisch bedienbare ramen rondom, cruise control, verwarmbare zijspiegels, Android Auto en Apple CarPlay, een zwik actieve veiligheidssystemen en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel én hij biedt een stuk meer binnenruimte. Ook de andere modellen uit ons overzicht met de goedkoopste auto's van dit moment bieden stuk voor stuk een ruimere standaarduitrusting én zijn minder lang op de markt.

De koek is op

Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat je nauwelijks Fiat Panda's ziet rijden die recent op kenteken zijn gezet. De Italianen verkochten er in de eerste vier maanden van dit jaar zo'n 160 in Nederland, waar ze begonnen met ruim 8.000 exemplaren in heel 2012, het eerste volledige jaar waarin deze generatie werd verkocht. Het is de allerhoogste tijd voor een nieuwe, maar die lijkt er voorlopig nog niet aan te komen.