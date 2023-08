Fiat-topman Olivier Francois stelde vorig jaar al dat Fiat het 'Tesla voor het volk' wil worden en daarin gaat een kleine elektrische nieuwkomer volgend jaar een grote rol spelen. De nieuwe Fiat Panda, of in elk geval een auto die we als spiritueel opvolger van de Panda kunnen zien, opent de aanval op de Dacia Spring door elektrisch vervoer voor een relatief gunstig prijskaartje mogelijk te maken. Hoe gunstig dat prijskaartje precies wordt? Francois laat volgens Bloomberg los dat de vanafprijs onder de €25.000 komt te liggen. De Dacia Spring is er vanaf net geen €22.000.

Waar de op de Centoventi Concept geïnspireerde Fiat Panda waarschijnlijk een belangrijk streepje voor krijgt ten opzichte van de Spring, is zijn rijbereik. Francois hint er op dat de Panda zijn basis deelt met de aanstaande Citroën ë-C3. Die staat mogelijk op een iets versimpelde versie van het e-CMP-platform waarop de Peugeot (e)-208 en Opel Corsa (Electric) staan, met een uit China afkomstig accupakket waarmee een actieradius van 300 WLTP-km haalbaar moet zijn. Ter vergelijking; de Spring komt tot 230 km. Nog geen zin om aan de EV te gaan? Dan is de nieuwe Fiat Panda waarschijnlijk alsnog een optie, want het is vrijwel zeker dat er ook nog versies met verbrandingsmotoren op de markt komen. Daarvoor is het platform bovendien geschikt.

We moeten nog wel even geduld hebben voor we antwoord op alle vragen krijgen, want de Fiat-topman laat los dat de nieuwe Panda in juli 2024 wordt onthuld. De Citroën ë-C3 verschijnt komende herfst, dus dan is er in elk geval al wat meer duidelijk.