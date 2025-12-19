Fiat onthult ‘nieuwe’ zevenzitter in Brussel

Op de Brussels Motor Show in januari laat Fiat een nieuwe gezinsauto zien. Het model krijgt de naam Qubo L, wordt een zevenzitter, maar is waarschijnlijk ook minder nieuw dan je denkt.

De naam Qubo doet bij sommigen misschien een belletje rinkelen. Tot 2016 voerde Fiat een model dat die naam ook al droeg. De Qubo was een compacte MPV op basis van de Fiorino, die in 2024 van de markt verdween. In Brussel gaat het om een Qubo L. Die L suggereert dat de auto een maatje groter is dan de vorige Qubo.

Gaan we koffiedik kijken, dan zou het zomaar kunnen dat de nieuwe Fiat een zevenzitsversie van de Doblo wordt. De Doblò is er tot op heden alleen als vijfzitter. Overigens is die als personenauto op dit moment niet in Nederland te bestellen. Als de Qubo L op hetzelfde platform wordt gebouwd als de Doblò, dan deelt de nieuwe zevenzitter zijn basis onder meer met de Peugeot Partner en de Citroën Berlingo.

Wel weten we al zeker dat Fiat de Qubo L ook met een dieselmotor levert. Het is nog even afwachten welke aandrijflijnen er nog meer komen. Als deze overeenkomen met de Doblò, reken dan op een benzineversie en een elektrische variant van de Qubo L.

Foto: de oude kleine Qubo, die je tot 2016 kon kopen.