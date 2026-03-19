Fiat komt dit jaar niet met één, maar met twee nieuwe modellen. Alsof dat nog niet genoeg is, trekken de Italianen ook het doek van een fonkelnieuw studiemodel. Dat gaat allemaal in oktober gebeuren tijdens de Autosalon van Parijs.

Fiat brengt in heel wat nieuws mee naar de Mondial de l'Automobile, de grote autobeurs die in oktober in Parijs zijn poorten opent. Het zegt twee nieuwe productiemodellen te tonen. Het gaat volgens de Italianen om de productiemodellen van een stel concept-cars dat het merk begin 2024 liet zien. Toen lieten de Italianen vijf designstudies zien. Een daarvan groeide uit tot de Fiat Grande Panda. Van een van de twee nieuwkomers weten we al wat het wordt: een SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn die we voorlopig maar als Panda Fastback aanduiden.

Wat de tweede nieuwkomer wordt? Dat valt nog te bezien. Vooralsnog gaan we ervanuit dat de grotere SUV-achtige die Fiat in 2024 liet zien in oktober uitgroeit tot een productiemodel (foto's 3 en 4). Hoe die gaat heten weten we nog niet. We tasten ook nog in het duister over de naam van de SUV-achtige met de sterk aflopende daklijn waarvan je op foto's 1 en 2 de conceptuele versie ziet. Mogelijk hangt Fiat ze naamtechnisch aan de Panda-familie. Het is ook mogelijk dat de Italianen er andere modelnamen uit het verleden aan hangt. Als we de speculatiemolen aanslingeren, zou het zomaar kunnen dat de meest praktische van het stel de toevoeging 'Multipla' krijgt, al zou een naam als 'Giga-Panda' naast de Grande Panda natuurlijk ook passen. Je merkt het al: voorlopig blijft het bij speculatie. Wat het nieuwe studiemodel dat Fiat in oktober mee naar de beurs brengt is eveneens een mysterie. Op naar Parijs!