Niet Peugeot of Citroën maar Fiat was vorig jaar het grootste merk van Stellantis. Het ziet er niet naar uit dat het merk die positie binnenkort opgeeft. Ook in de eerste helft van dit jaar mag Fiat zich binnen het gigantische Stellantis het grootste merk noemen.

Voor ons Europeanen en zeker voor ons Nederlanders is het bijna ongelofelijk dat Fiat binnen Stellantis het grootste merk is. In Nederland werden vorig jaar immers 5.683 nieuwe Fiats geregistreerd waarvan bijna 80 procent een 500 was. Ter vergelijking: Peugeot zette in Nederland vorig jaar 12.643 nieuwe auto's op kenteken. Op Europees niveau moest Fiat vorig jaar met 467.017 registraties Stellantis-genoot Peugeot (556.591 stuks) eveneens voor zich dulden. Wie verder kijkt dan zijn of haar autoneus lang is, ziet dat Fiat wereldwijd nog altijd een enorme speler is. Samen met Abarth verkocht Fiat met name dankzij de Zuid-Amerikaanse automarkt mondiaal 1,2 miljoen auto's. Daarmee was Fiat het grootste merk binnen Stellantis en met een vleugje Italiaans gelukt houden ze die positie dit jaar vast.

De voortekenen zijn voor Fiat in ieder geval prima. In de eerste helft van dit jaar verkocht het merk wereldwijd ruim 645.000 auto's. Tien procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Geen ander merk van Stellantis bracht in de eerste zes maanden van dit jaar meer auto's aan de man. Opnieuw hebben de Italianen dit succes vooral aan de Zuid-Amerikaanse markt te danken. Ruim de helft van de bijna 650.000 auto's die Fiat het afgelopen halfjaar verkocht, vond buiten Europa een eigenaar. 271.800 Fiat's werden wél in Europa geregistreerd.

In heel Zuid-Amerika had Fiat een marktaandeel van 14,1 procent. Net als in Italië en Turkije was Fiat in Brazilië (weer) marktleider. Het merk had er een marktaandeel van maar liefst 22 procent, meer nog dan in thuisland Italië (12,8 procent).

Benieuwd naar wat Fiat in Zuid-Amerika allemaal verkoopt? Dan hebben we goed nieuws. AutoWeek volgt het internationale autonieuws al jaren op de voet en dus lees je hier meer over hier onbekende modellen als de Mobi (afgebeeld), Argo, Cronos, Strada, Pulse,Fastback en Toro.