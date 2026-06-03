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Fiat Grizzly en Grizzly Fastback
 
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Fiat Grizzly en Grizzly Fastback: eindelijk weer gezinsauto's van Fiat

Benzine, hybride en elektrisch

Lars Krijgsman
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Fiat is door Stellantis aangewezen als een van de dikste pijlers waarop het concern in Europa leunt en gaat leunen. Fiat komt dan ook met diverse nieuwe modellen, waaronder deze fonkelnieuwe Fiat Grizzly en Grizzly Fastback!

Sinds het verdwijnen van de in Nederland niet erg succesvolle laatste generatie Tipo heeft Fiat in Nederland geen compacte gezinsauto's meer. De grootste personenauto van Fiat die niet gebaseerd is op een bedrijfswagen, is momenteel de Grande Panda. Natuurlijk is Fiat vooral een merk van compacte auto's, maar de afgelopen decennia heeft het familieauto's niet geschuwd. Denk aan de Multipla, de Stilo, de Bravo (en Brava), de Marea (Weekend) en zelfs aan D-segmenter Croma. Fiat keert naar eigen zeggen terug naar het zogenoemde C-segment en doet dat met de Fiat Grizzly en Grizzly Fastback.

Fiat Grizzly en Grizzly Fastback

De Grizzly Fastback heeft opvallende, gepixelde verlichting. De reguliere Grizzly vast ook!

Waar je de net geen vier meter lange Fiat Grande Panda moet zien als het Italiaanse neefje van de Citroën C3, is de Fiat Grizzly het equivalent van de Citroën C3 Aircross en de Opel Frontera. Dat maakt de Grizzly een flinke maat groter dan de Grande Panda. Volgens Fiat is de Grizzly zo'n 4,5 meter lang. Zowel de C3 Aircross als Frontera is zo'n 4,4 meter lang. Die extra 40 tot 50 centimeters ten opzichte van de Grande Panda komen de ruimte op de achterbank en in de kofferbak uiteraard ten goede. De Grizzly zal daarnaast uiteraard ook enkele centimeters hoger zijn dan de Grande Panda.

In tegenstelling tot de C3 Aircross en Frontera, komt de Fiat Grizzly in twee carrosserievarianten. Naast de meer als SUV gelijnde reguliere Grizzly komt de Grizzly Fastback. Inderdaad: een variant met een sterker aflopende daklijn. Die Grizzly Fastback belooft in de lengte een grotere bagageruimte te hebben dan zijn conventioneler gelijnde broertje.

Ongeacht de gekozen carrosserievorm staat de Grizzly op het Smart Car Platform van Stellantis. Dat is een relatief eenvoudig platform dat in diverse delen van de wereld wordt toegepast. Het is geschikt voor (mild-hybride) benzinemotoren en elektrische aandrijflijnen.

Reken op 113 pk sterke elektrische varianten met 44 kWh of 54 kWh accu. Met het kleinste pakket komt de Grizzly mogelijk zo'n 300 tot 310 kilometer ver. Voor de versies met grotere accu verwachten we een rijbereik van zo'n 400 kilometer. De Fastback heeft mogelijk een iets grotere actieradius door zijn betere stroomlijn. Verder rekenen we op de komst van 100 pk sterke benzinemotoren zonder elektrohulp en op 145 pk sterke mild-hybride versies.

Later dit jaar worden de Fiat Grizzly en Grizzly Fastback in hun geheel gepresenteerd.

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