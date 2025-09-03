Ga naar de inhoud
Fiat Grande Panda nu ook met traditionele benzinemotor

Fiat Grande Panda
Fiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande PandaFiat Grande Panda
Lars Krijgsman

De Fiat Grande Panda is naast retro ook motorisch veelzijdig. De Grande Panda krijgt er een nieuwe aandrijflijn bij en is er nu ook met een traditionele benzinemotor.

De Fiat Grande Panda - niet te verwarren met de 'oude Panda' - is een neefje van de Citroën C3 en is net als die auto leverbaar met verschillende soorten aandrijflijnen. De Grande Panda is er als 110 pk sterke mild-hybride én als 113 pk krachtige en volledig elektrische Fiat Grande Panda E. Daar komt nu een nieuwe variant bij en ook die heeft een verbrandingsmotor.

Fiat breidt het internationale leveringsgamma van de Grande Panda uit met een benzinemotor zónder elektrohulp. Dat is een 1,2-liter driecilinder met een turbo. De motor levert 100 pk en 205 Nm en is altijd aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. Of en wanneer de niet-geëlektrificeerde Fiat Grande Panda onze kant op komt, is op dit moment nog niet helder. Neefje Citroën C3 is in Nederland, behalve als EV en als mild-hybride, ook met de 100 pk sterke 1.2 leverbaar. We mikken erop dat de Grande Panda in Nederland eveneens met deze aandrijflijn leverbaar wordt.

Fiat Fiat Grande Panda

