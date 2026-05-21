Fiat Grande Panda krijgt grote broer(s): Fiat Grizzly

We weten al een tijdje dat de Fiat Grande Panda onderdeel is van een grotere familie en nu wordt duidelijk hoe het zit. De Fiat Grizzly wordt de grote broer van de Grande Panda. Het worden zelfs twee broers.

Fiat komt tijdens de presentatie van Stellantis' toekomstplannen met interessant nieuws. Eindelijk wordt duidelijk wat er nog meer precies in het vat zit naast de Grande Panda. Of eigenlijk, boven de Grande Panda. Er komt een tweetal aan dat luistert naar de naam Fiat Grizzly. Net als de Grande Panda staan die op het Smart Car-platform, dus mogen we rekenen op vergelijkbare techniek.

De Fiat Grizzly zou je waarschijnlijk nog het best kunnen vergelijken met concerngenoten Opel Frontera en Citroën C3 Aircross, die ook een slagje groter zijn en op die basis staan. Het grote verschil: van de Fiat Grizzly is er niet alleen eentje met een conventionele SUV-achtige koets, maar ook eentje met een schuin aflopende daklijn. Ongetwijfeld horen we op korte termijn meer over de Grizzly(s). We rekenen in elk geval op een volledige onthulling in Parijs, komend najaar.

Tijdens de presentatie krijgen we ook alvast enkele interessante kleintjes te zien die nog onthuld moeten worden. Het groene ukkie naast de Fiat Topolino heet de Quattrolino en wordt een vierpersoons broer van de Topolino. Een elektrische microcar waarin je als 16-jarige ook nog eens drie vrienden kunt meenemen, dus. Hij is duidelijk geïnspireerd op de Fiat 600 Multipla van vroeger.

Uiterst rechts zien we een designstudie voor Fiat's 'E-Car'. Dat wordt een elektrische auto in de M1E-categorie en gaat waarschijnlijk nog geen €15.000 kosten. Topman Olivier Francois benadrukt wel dat de auto die we hier zien nog slechts een vingeroefening is. De ook vandaag aangekondigde nieuwe Citroën 2CV, een neef van deze Fiat, lijkt al een stuk dichter bij productie te zijn.