Fiat voegt een nieuwe basisuitvoering toe aan het leveringsgamma van de Grande Panda. Die nieuwe instapper heet Pop en is beschikbaar voor zowel de mild-hybride Grande Panda als de elektrische Fiat Grande Pande Electric. Daar blijft het niet bij. De Grande Panda is er nu ook met een traditionele benzinemotor.

De Fiat Grande Panda was er in Nederland al als mild-hybride en als volledig elektrische Grande Panda Electric. Daar komt nu een derde variant bij. Geheel volgens verwachting is de Fiat Grande Panda er nu ook met een benzinemotor die niet wordt bijgestaan door een kleine elektromotor. Dat is een 100 pk en 205 Nm sterke 1.2 driecilinder benzinemotor met turbo. Die driepitter is altijd aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. De mild-hybride Fiat Grande Panda heeft ook een 1.2 maar is door de elektrohulp 110 pk sterk en heeft een automaat. De elektrische Fiat Grande Panda Electric - of Grande Panda E - schopt het tot 113 pk.

De Fiat Grande Panda met 'ouderwetse' benzinemotor heet voluit Grande Panda Benzina en kost als instapper Pop €24.999. Hij is er ook als Icon en als La Prima en kost in die smaken achtereenvolgens €26.999 en €29.999. Bij gelijke uitvoering is de Grande Panda Benzina daarmee €1.000 goedkoper dan de mild-hybride variant. De Pop-uitvoering is voor de elektrische Grande Panda Electric en Grande Panda Hybrid overigens nieuw. De mild-hybride Grande Panda Hybrid is er als Pop vanaf €25.999, de elektrische Grande Panda Electric vanaf €24.999.

De Pop is een rasechte instapversie en dus moet je het gewoon met 16-inch stalen wielen doen. Airco, een 10-inch digitaal instrumentarium, parkeersensoren achter en een lichtsensor zijn overigens gewoon standaard. De Icon-uitvoering voegt daar zaken als wieldoppen, elektrisch verstelbare en verwarmbare zijspiegels, een audiosysteem met vier luidsprekers, een 10,25 inch infotainmentscherm en cruise control aan toe. De La Prima heeft standaard 17 inch lichtmetalen wielen, dakrails, elekktrisch inklapbare zijspiegels, een middenarmsteun, navigatie, een inductielader, een achteruitrijcamera en een regensensor.

Prijzen Fiat Grande Panda - november 2025