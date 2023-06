Fiat gaat geen grijze auto's meer maken

Fiat toonde zich van zijn humoristische kant door vorige week de splinternieuwe 600e (met daarin de CEO) onder te dompelen in een bad oranje verf. Voor het onderdompelen was het nog een grijze Fiat 600e en dat was waarschijnlijk ook meteen de laatste keer dat we de 600e in die kleur zagen. De hele actie bleek namelijk symbolisch voor een ommezwaai bij Fiat: het schrapt grijs uit zijn kleurenpalet. Vanaf heden zijn Fiats niet meer in het grijs te krijgen.

De reden: Fiat vindt grijs niet passen bij het merkimago dat het voor zich ziet. "Het is bedoeld om het leiderschap van FIAT als het merk van vreugde, kleuren en optimisme verder te versterken. Italië is het land van de kleuren en vanaf vandaag geldt dat ook voor de auto's van Fiat," aldus topman Olivier Francois, die waarschijnlijk nog maar net bijgekomen is van zijn hachelijke avontuur in de ondergedompelde 600e.

Op 4 juli krijgen we de Fiat 600e eindelijk helemaal te zien, vanbinnen en vanbuiten. Reken maar dat het dan dus een vrolijk gekleurd exemplaar is. Overigens kun je bij Fiat, mocht je niets hebben met uitgesproken kleuren, nog wel voor wit (Gelato White) en zwart (Cinema Black) kiezen.