Fiat Fiorino: nog in één uitvoering en vanaf €12.995

Het bedrijfswagenaanbod van Fiat bestaat uit behoorlijk wat modellen. Je kunt kiezen voor de Doblò, Scudo, Ducato én voor de Fiorino. De Fiat Fiorino staat nog een stapje onder de Doblò en draait inmiddels heel wat jaartjes mee. De Fiorino is een zustermodel van de Citroën Nemo en Peugeot Bipper die al enige jaren niet meer worden geleverd. Het model verscheen in 2007 en nu - 16 jaar later - verfrist de Nederlandse importeur het aanbod van het model.

Fiat streept de Fiorino S en Fiorino Adventure uit het Nederlandse aanbod en brengt er één uitvoering voor in de plaats. Die nieuwe naamloze variant is kost €12.995 en is daarmee €95 duurder dan de vorige instapper, maar hij zit wel veel rianter in zijn spullen. Let wel, de gemelde vanafprijs is exclusief btw en bpm, het is tenslotte een bedrijfswagen.

Wat krijg je allemaal in de Fiat Fiorino? Voor Fiorino-begrippen relatief heel wat. Hij heeft hij voortaan standaard een schuifdeur rechts, airco, elektrisch bedienbare zijruiten, elektrisch bedienbare buitenspiegels én centrale vergrendeling. De Fiat Fiorino is leverbaar met een 80 pk sterke 1.3 MultiJet-diesel én met een 95 pk sterke variant van die 1.3 dieselmotor. Bestellen kan per direct. De Fiorino is optioneel aan te kleden met het Cargo Pakket dat onder meer kunststof laadvloerbekleding, dakrails en een 12-aansluiting in de laadruimte naar het model brengt. Het Techno Pakket omvat zaken als een 7-inch multimediascherm en knoppen voor op het stuur.