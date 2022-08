Fiat Fastback: nieuwe SUV met aflopende daklijn

Fiat slaat aan het vernieuwen. Waar het eerst jarenlang vrij stil was rond het merk, kwam het in 2020 met de elektrische 500e. Daarna presenteerde Fiat onder meer een gefacelifte Tipo én een nieuw ruimtelijk busjesduo genaamd Scudo en Ulysse. In Zuid-Amerika, waar het merk een grotere speler is dan in Europa, vuurt Fiat in hoger tempo nieuwe modellen op de automarkt af. Vandaag laat Fiat het exterieur zien van zijn eerste SUV met een sterk aflopende daklijn. Dit is de Fiat Fastback. Maar naar Europa komt hij niet.

De Fiat Fastback is nog niet in zijn geheel onthuld, maar de fabrikant geeft alvast het uiterlijk van zijn nieuwe SUV vrij. De Fastback heeft boven de grille gepositioneerde en relatief grote koplampen met een optische uitloper die de voorschermen in duikt. Natuurlijk heeft de Fastback een vanaf de B-stijl sterk aflopende daklijn die vloeiend overloopt in de achterruit. Opvallend is dat de Fastback vooral van achteren niet direct herkenbaar is als Fiat. We zien platte koplampen waarvan de L-vormige lichtsignatuur ons enigszins doet denken aan de achterlichten van de BMW 2-serie Gran Coupé. De kentekenplaat zit onder een luifelachtige vouw in de achterklep. Aangezien de Fastback een SUV is, kon de designafdeling van Fiat het niet laten om hem te voorzien van zwarte kunststof wielkastranden, kunststof aankleding bij de dorpels en bumpers met skidplate-achtige delen.

De Fastback heeft behoorlijk lang op zich laten wachten. Al in 2018 blikte Fiat met de Fastback Concept vooruit op de nieuweling, al had het studiemodel een front dat sterk deed denken aan dat van de Toro. Voor de definitieve Fastback tapt Fiat duidelijk uit aan ander vaatje. Zo vertoont de Fastback vooral design-overeenkomsten met de nog kakelverse Fiat Pulse en zijn Abarth-broertje.

De Fiat Fastback lijkt speciaal voor de Zuid-Amerikaanse en in het bijzonder voor de Braziliaanse markt te zijn ontwikkeld. Naar Nederland komt de auto dan ook zeer waarschijnlijk niet. Is dat jammer? Zou de Fiat Fastback een welkome aanvulling zijn op het Europese leveringsgamma van Fiat? En zou het dan wel of geen EV moeten zijn? We zijn benieuwd naar jullie meningen! Andere Zuid-Amerikaanse Fiats die hier niet worden geleverd zijn de Mobi, Argo, Cronos, Strada en Toro.