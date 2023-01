Fiat Bravo (1996) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Fiat Bravo is geen liefhebbersauto pur sang en eerlijk gezegd is het de vraag of hij dat ooit wél zal worden. Waarom we je er dan toch eentje voorschotelen? Nou, dit is een exemplaar dat om verschillende redenen misschien toch een liefhebber verdient.

Waar de Fiat Stilo nog wel eens bekritiseerd werd om zijn ietwat brave uiterlijk, was dat eigenlijk een beetje een reactie op voorgangers Bravo en Brava die juist wat te extravagant gevonden werden. Misschien kun je je het anno 2023 niet zo goed meer voorstellen, maar de Bravo was in zijn tijd een aardig eigenzinnig ding om te zien. Althans, vooral de Brava genaamde vijfdeurs, met zijn aalgladde kont en over drie losse verdiepingen verdeelde achterlichten. Nog aardig wat Nederlanders waren er echter wel van gecharmeerd en de Bravo en Brava waren in de jaren 90 en het eerste decennium van deze eeuw, samen met de Marea, geen vreemden in het straatbeeld. Tegenwoordig wel. Er zijn er niet veel overgebleven.

Dat uitgerekend deze Fiat Bravo hoort bij de overlevenden, is toch best opmerkelijk. Het spat er werkelijk van af dat de eerste eigenaar bovenop zijn of haar centen zat bij het bestellen van de auto. In elk geval ook met de insteek om aardig lang van de auto te genieten, want pas na acht jaar scheidden hun wegen. De eerste was echter niet het meest trouwe baasje. Dat was de tweede eigenaar, die 'm tot in 2018 reed. Met het witte lakje, de niet-meegespoten bumpers, de wieldoppen, de raamslingers en het gebrek aan een toerenteller (en ga zo nog maar even door) zou je misschien verwachten dat je wat eerder wilt overstappen op een rianter uitgeruste auto. We nemen onze hoed af voor de mensen die de Bravo in al zijn eenvoud zo lang trouw bleven.

Het is juist die eenvoud die de auto nu misschien nog wel een leuke herfst van zijn leven kan bezorgen bij een liefhebber. De auto moet het immers eerder hebben van iemand met een zwak voor extreem pretentieloze auto's, dan van iemand met een zwak voor de Fiat Bravo. Van mensen in de eerste categorie zijn er namelijk meer. Het is dan ook te hopen dat zo iemand opduikt om de Bravo op te pikken. Met €1.500 is de vraagprijs niet bijzonder hoog, al kun je het ook niet echt goedkoop noemen. Wat wel voor de auto pleit, is dat hij pas drie eigenaren heeft gehad en de kilometerteller op krap 70.000 km staat.

Wat denk jij, zal hier een liefhebber voor te vinden zijn? Of is dit een auto die te goed is voor de sloop, maar te onaantrekkelijk voor een nieuwe eigenaar?